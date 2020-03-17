因新冠疫情休庭 紐約富豪殺人魔案延後審判

紐約地產大亨繼承人德斯特(Robert Durst)原訂在洛杉磯的連續謀殺案審判，受到新型冠狀病毒肺炎疫情影響，將延後三個禮拜。

洛杉磯高等法院法官溫德姆(Mark E. Windham)宣布，此案審判預計耗時五個月，目前已進行六天，將休庭至4月6日。

13日溫德姆計畫讓12名陪審團成員和12位替補成員以類似劇院的座位安排，分開坐以避免病毒傳播。但在真正實行前，他就已決定延後審判。洛杉磯郡首席法官建議，郡內所有開庭都在法律允許的範圍內延後30日，這段時間內也不傳喚新的陪審團成員。

檢方表示，德斯特涉嫌於2000年12月，因友人蘇珊‧柏爾曼(Susan Berman)知情他謀殺1982年失蹤的妻子，而將她殺害。但德斯特本人對兩起案件，都全盤否認。當時並未尋獲妻子的屍體，因此被判無罪。

自從HBO 2015年的紀錄片「黑色豪門疑案」探詢到犯案線索，最終集播出前一晚，德斯特遭到逮捕，並以一級謀殺罪起訴，這次的世紀審判已等待五年之久。

4月6日重新開庭，不確定是否依照法官溫德姆的建議，讓陪審團成員以間隔方式入座，並讓證人以遠端連線做證。

德斯特70歲的弟弟湯瑪斯(Thomas Durst)先前更以持有醫師證明為由，拒絕接受傳喚；最後來到現場後，更直言：「真是糟糕的經驗，我很怕我哥。」