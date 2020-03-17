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北卡小鎮滅門血案 他槍殺6親人後飲彈

世界日報 / 編譯樊蕙／綜合16日電

警方16日表示，北卡羅來納州北部一個社區一名66歲男子周末期間槍殺六名親屬後自戕身亡。

查塔姆郡(Chatham County)警長辦公室發表聲明說，本案於15日下午發生在該郡蒙庫爾地區(Moncure)；相關單位發言人莎拉‧派克巡官(Lt. Sara Pack)在聲明中說，證據顯示，兇嫌雷伊(Larry Don Ray)槍殺六人後飲彈；雷伊也是死者之一；相關單位表示仍在調查可能的犯案動機。

警長辦公室將案發地區形容為「安靜、關係密切的社區，暴力並不常見」；蒙庫爾地區位在北卡州首府洛麗(Raleigh)西南方約30哩處，僅約770人居住。

該郡警長辦公室說，員警於15日下午5時30分後接獲槍擊案通報，趕到蒙庫爾弗拉特伍德路(Moncure Flatwood Road)；一位家族成員說叔叔開槍殺害了妻子；而兇嫌隨後走到另一個房間槍殺數人，最後舉槍自盡。

遇害者身分經確認為67歲的珍妮‧雷伊(Jeanie Ray)、93歲的海倫‧梅森(Helen Mason)、73歲的艾莉絲‧曼斯斐德(Ellis Mansfield)、54歲的麗莎‧曼斯斐德(Lisa Mansfield)、41歲的約翰‧保羅‧山德福德(John Paul Sanderford)、以及39歲的妮可‧山德福德(Nicole Sanderford)。

一名家屬表示，艾莉絲與麗莎‧曼斯斐德每周日晚間都會探訪海倫‧梅森；而約翰‧保羅‧山德福德與妮可‧山德福德為夫妻關係；妮可的兄弟說，他們夫妻倆育有兩名青少年兒子。

警長羅伯森(Mike Roberson)發表聲明說：「失去任何親屬都令人崩潰，而因為無預警暴力事件而一次失去多位親屬更令人難以想像；面對這樣可怕的事件，我們身為一個社區感受到的失落沒有言語能形容。」

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夫妻 槍擊

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