密州加油站爆槍案 槍手掃射後自盡 5死1警殉職

密蘇里州春田市(Springfield)15日晚間發生致命槍擊案，一名持槍者衝入當地一處加油站後，向店內顧客開槍，一名警員據報趕到現場後不幸中彈身亡，春田市警局表示，這起槍案共造成五人死亡，死者包括自殺的槍手、31歲的洛曼(Joaquin Roman)、一名警察及三名民眾。

春田市警察局局長威廉斯(Paul Williams)16日表示，除五名死者外，另有一位警察及一民眾受傷。他說，警察15日晚間11時24分左右，開始陸續收到多個電話舉報Kum & Go加油站發生槍擊案。

根據警員趕到現場回報指出，目擊者稱槍手先開車撞進加油站內的商店，然後就跑到店裡開槍掃射店裡的顧客及職員。

首先衝入加油站內的兩名警察中槍，其中一名警察瓦許(Christopher Walsh)經送醫急救仍不幸死亡，瓦許到春田警局服務了三年半，他原來才從軍隊退伍；另一名中槍警察歐維頓(Josiah Overton)沒有生命危險。

其他三名喪生者身分為：57歲加油站雇員Troy Rapp，46歲垃圾處理公司員工Shannon Perkins，22歲顧客Matthew Hicks-Morris。至於槍手作案動機，警方表示還在調查中。