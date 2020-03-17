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#ChineseVirus：川普嗆聲「中國病毒」的爆氣爭議

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最先察覺武漢疫情的西方記者 是遠在佛州的她

聯合報 / 編譯季晶晶／即時報導
武漢的華南海鮮市場是最早傳出新冠肺炎的地點。美聯社
武漢的華南海鮮市場是最早傳出新冠肺炎的地點。美聯社

從美國佛羅里達州自宅上網追蹤各地流感訊息的部落客桑德絲（Sharon Sanders），去年12月31日熬通宵研究中國湖北省衛生官員的公開談話，並在她的部落格「流感追蹤」（FluTrackers）上指出，武漢出現多例不尋常的不明原因肺炎。

此一病症顯然已在武漢一家海鮮市場的攤販之間傳播開來。桑德絲在最早幾篇相關文章之一裡表示：「武漢醫院裡的人說，目前病因不明。」

縱使沒幾個美國人看過這些報告，認為有急迫因應之必要的人更少，但桑德絲的部落格開始鉅細靡遺地追蹤這種很快會爆發成全球大流行的病症。

僅有部分主流媒體--多半在亞洲--報導此事，例如美聯社和路透12月31日簡短發文。大部分美國媒體那時都在關注川普彈劾案，很晚才理解桑德絲觀察到的事。

紐約時報1月6日刊出武漢出現59例肺炎的報導；隔兩天，中國研究人員判定不明肺炎是由新型冠狀病毒引發之後，華盛頓郵報和泰晤士報也跟進刊出疫情。即便如此，見報位置偏後，顯是未受重視。

桑德絲察覺武漢疫情獨特之處---包括官員一開始就不尋常的承認有健康危機。

她解釋：「中國地方官員和媒體披露負面新聞之前，必須先獲政府批准。任何疫情都被視為可能影響社會秩序的負面（新聞）。」

中方官員談問題向來低調保守，所以事態顯然更加嚴重。但桑德絲當時也沒料到疫情會發展至此。

桑德絲「流感追蹤」論壇的投稿人包括一些醫學專家，儘管有許多人僅是「自學成才」的疾病偵測愛好者，他們習慣提交全球各地地方新聞報導、醫學期刊和其他數據的連結，會特別留意不尋常之處。武漢疫情嚴重的訊號之一是欠缺數據：12月31日之後悄無聲息。

桑德絲說：「中國總是報喜不報憂。如果連五天沒消息，事情便值得深入調查⋯我們知道事有蹊蹺。」

桑德絲等人很快從各式來源，包括香港的醫生、武漢地方媒體和平民百姓，搜集到零碎消息：醫護人員在病房裡穿全套防護衣、官方派員封街消毒，以及醫院外車輛堆有屍袋。疫情顯然未獲控制。

桑德絲原是金融和房地產從業人員，自我訓練成疫情追蹤者，2006年在網路上創辦「流感追蹤」，因為這是「線上結識聰明人的有趣方式」。她的時機抓得相當精準，此後全球發生一連串疫情：2006年禽流感、2009年H1N1豬流感，以及2013年H7N9流感。

這個網路論壇集結了研究報告、地方報導、投稿人譯自各種語言的晦澀文件。很快的，連來自世界衛生組織、美國疾病管制及預防中心、美國國家衛生院，以及其他國際組織的人員都登入瀏覽。

「流感追蹤」不登廣告、不賣產品，桑德絲自費資助全部費用---經常性開支是伺服器的每年數千美元，其他則是興趣驅使下的義務勞動。

近來因新冠肺炎大流行，這個論壇人氣暴漲，吸引到近35.3萬不重複訪客，點擊達1550萬次，遠高於2019年全年的1160萬次。

桑德絲的部落格「流感追蹤」（FluTrackers）早在去年12月就察覺武漢出現不尋常的不明肺炎。取自FluTrackers網站
桑德絲的部落格「流感追蹤」（FluTrackers）早在去年12月就察覺武漢出現不尋常的不明肺炎。取自FluTrackers網站

禽流感 疫情 新冠肺炎

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