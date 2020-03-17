俄亥俄州初選喊卡！不顧法院裁決 俄州下令關閉投票所
受到新冠肺炎疫情影響，美國俄亥俄州確定延後17日的民主黨總統初選，而佛羅里達、伊利諾和亞利桑納州的初選日期維持不變，仍在17日舉行。
俄亥俄州州長德威恩（Mike DeWine）呼籲將17日的民主黨總統初選延後三個月，卻遭訴訟法官拒絕。俄亥俄州衛生局長艾克頓（Amy Acton）16日晚間宣布緊急衛生措施，下令關閉投票所。
德威恩表示，俄亥俄州州務卿拉羅斯（Frank LaRose）將透過法院尋求補救辦法，不會讓每位願意投票的選民錯失此一機會。
德威恩16日建議，該州的個人投票應延後三個月，並說自己無權下令更改投票日，但律師們將提起訴訟，要求法官更改日期至6月2日。
德威恩說，「我們不能明天舉辦這次初選。不該強迫俄亥俄州人在健康、憲法權利和作為美國公民的職責間，做出選擇」。
對此，富蘭克林郡民事訴訟法院16日晚間拒絕下令延後投票日。法官弗萊（Richard Frye）表示，他不願推翻俄亥俄州立法機構設定的初選日期，並稱延後選舉將「樹立可怕先例」。
亞利桑納、佛羅里達和伊利諾州也同樣於17日舉辦初選，皆如期進行。
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