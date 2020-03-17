快訊

率團出國引眾怒 里長哽咽：不會領補助 下午抵台說明

英國「土砲災難國家隊」？強生下令勞斯萊斯製造呼吸器

俄亥俄州初選喊卡！不顧法院裁決 俄州下令關閉投票所

聯合報 / 編譯徐榆涵／即時報導
美國俄亥俄州州長德威恩（Mike DeWine）。美聯社
美國俄亥俄州州長德威恩（Mike DeWine）。美聯社

受到新冠肺炎疫情影響，美國俄亥俄州確定延後17日的民主黨總統初選，而佛羅里達、伊利諾和亞利桑納州的初選日期維持不變，仍在17日舉行。

俄亥俄州州長德威恩（Mike DeWine）呼籲將17日的民主黨總統初選延後三個月，卻遭訴訟法官拒絕。俄亥俄州衛生局長艾克頓（Amy Acton）16日晚間宣布緊急衛生措施，下令關閉投票所。

德威恩表示，俄亥俄州州務卿拉羅斯（Frank LaRose）將透過法院尋求補救辦法，不會讓每位願意投票的選民錯失此一機會。

德威恩16日建議，該州的個人投票應延後三個月，並說自己無權下令更改投票日，但律師們將提起訴訟，要求法官更改日期至6月2日。

德威恩說，「我們不能明天舉辦這次初選。不該強迫俄亥俄州人在健康、憲法權利和作為美國公民的職責間，做出選擇」。

對此，富蘭克林郡民事訴訟法院16日晚間拒絕下令延後投票日。法官弗萊（Richard Frye）表示，他不願推翻俄亥俄州立法機構設定的初選日期，並稱延後選舉將「樹立可怕先例」。

亞利桑納、佛羅里達和伊利諾州也同樣於17日舉辦初選，皆如期進行。

投票 衛生局 民主黨

延伸閱讀

兩鄉長補選 花蓮選委會：檢疫隔離者出門投票就罰

力拚民主黨初選 拜登：如獲提名將挑女副手搭檔

全國第二資深里長伯過世 里民擔架抬進投票所都要選他

立院初審 6歲以下兒童可陪同家長進入投票所

相關新聞

川普首稱「中國病毒」 華裔醫師：打開暴力和仇恨之門

正當美國國內忙著對抗疫情，美中宣傳戰未歇，國務卿龐培歐16日與中國中央政治局委員兼外事工作委員會辦公室主任楊潔篪通話，雙方針對病毒從何而來各說各話；美國總統川普...

俄亥俄州初選喊卡！不顧法院裁決 俄州下令關閉投票所

受到新冠肺炎疫情影響，美國俄亥俄州確定延後17日的民主黨總統初選，而佛羅里達、伊利諾和亞利桑納州的初選日期維持不變，仍在...

新冠肺炎疫情延燒 華府寂靜呈半空城狀態

新冠肺炎疫情在美延燒，華府各級政府與企業展開不同程度的遠距辦公，學校關閉，白宮、國會暫停開放，上下班尖峰時間不見該有的人...

台北法案正式送出美國國會 川普有10天時間簽署

美國國會參眾兩院近日相繼完成「台北法案」立法程序，法案今天正式送出國會並遞交總統川普簽署。根據美國法律，川普有10天時間...

白宮準備以行政命令 將醫療供應鏈遷回美國本土

武漢肺炎在美國數州肆虐，暴露美國藥品及醫療用品對外國的仰賴。白宮貿易顧問納瓦洛今天表示，他正準備一項行政命令，要將醫療供...

搶女性票 拜登、桑德斯找女副手

爭取美國民主黨總統候選人提名的前副總統拜登十五日與聯邦參議員桑德斯舉行一對一辯論，兩人都表示，如獲民主黨提名，將選擇女性...

紐約等三州封鎖 關閉電影院、賭場

美國紐約州州長郭謨16日宣布，美國東北部三州紐約州、康乃狄克州、新澤西州共同決定，為了阻止新冠肺炎疫情蔓延，從當天晚上八...

美國新澤西州宵禁 晚上8點後禁止出門

美國新澤西州州長墨菲宣布實施宵禁，為了防堵新冠肺炎疫情擴大，晚上八點到清晨五點，若非必要，民眾不得出門。

力拚民主黨初選 拜登：如獲提名將挑女副手搭檔

美國前副總統拜登（Joe Biden）今天承諾，倘若獲得民主黨提名參選總統，他將挑選女性作為副手。民調顯示，拜登支持度領...

美國零工經濟無保障 易成防疫漏洞

美國零工從業者受疫情波及損失慘重！美國有36%的就業人口從事零工經濟，如uber司機、年長者看護等，許多承攬行業因為疫情減少生意，在經濟上受到重創；但他們多數工作不穩定、沒有健保，容易成為政府防疫網的漏洞。台灣的運輸業、導遊也有類似狀況。

「疫」改日常 教會線上佈道電影票房20年最糟

新冠肺炎疫情擴張全球，為了防疫民眾也改變許多生活習慣，除了加強衛生消毒也盡量避免前往公共場所，許多周日教堂的禮拜活動也比以往來的冷清；梵諦岡也表示，下個月原訂為復活節前夕安排的「聖周」(Holy Week)活動可能也會有所變動。

全美各州迎戰病毒 俄州伊州關酒吧新澤西州擬宵禁

新冠肺炎疫情延燒全美，各州正撥出數億元的緊急預備金來與病毒作戰；此外，因為夜裡泡酒吧者無視勸阻群眾集結的警告，俄亥俄州，伊利諾州率先公布全州的餐館酒吧關閉。加州州長剛下令65歲以上的老人在家裡自行隔離，全州的酒吧關閉，餐館減半營業量。還有的州考慮實施宵禁。

熱門新聞

航空業挺不住！智庫：疫情將使多數航空公司5月前破產

美股開盤崩跌2,700點、標普500指數跌勢觸發熔斷機制

川普首稱「中國病毒」 華裔醫師：打開暴力和仇恨之門

聯準會降息救市美股不領情 道瓊開盤崩跌2250點

無視Fed降息至零利率 道瓊暴跌近3000點

澳股崩9.7%創史上最大跌幅 道指跌停1,100點打不開

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。