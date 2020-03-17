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川普首稱「中國病毒」 華裔醫師：打開暴力和仇恨之門

聯合報 / 記者張文馨／華盛頓即時報導
美國總統川普以「中國病毒」來形容新型冠狀病毒，引發種族主義論戰，華裔醫師顧優靜在底下留言批川普打開仇恨與暴力之門。圖／取自推特
美國總統川普以「中國病毒」來形容新型冠狀病毒，引發種族主義論戰，華裔醫師顧優靜在底下留言批川普打開仇恨與暴力之門。圖／取自推特

美國總統川普16日舉行完疫情說明記者會後，在推特發文指，美國將強力支持那些受到「中國病毒（China Virus）」影響的產業，例如航空業其他，美國將會比以往更強大。這是川普首次使用「中國病毒」的字眼，並立刻在底下留言引發大批網友論戰。

華裔醫師顧優靜在底下留言指，川普打開仇恨與暴力之門。更多人批評川普是種族主義者，也有支持者挺川普用詞指，這本來就是來自中國大陸。

一再重申美中合作打擊疫情，雙邊關係良好的川普本月10日轉貼保守派人士內含「中國病毒」的推文，用來宣傳自己興建美墨邊境高牆的必要，當時就遭民主黨總統參選人拜登（Joe Biden）批評「一堵牆無法阻止病毒，種族主義不能遏止病毒」。

如今，川普是直接在個人推特上使用「中國病毒」的字眼，引發討論。反對白人至上主義、也曾告過川普的華裔醫師顧優靜在底下留言指，川普打開仇恨與暴力之門。

顧優靜表示，川普明白表現種族主義與仇外心理，美國將陷入麻煩，川普過去都未曾在冠狀病毒方面激起亞裔美國人的憤怒，直到發了這則推文，天佑美國。

去年7月，顧優靜與6名推特用戶，向聯邦法庭指控川普將他們的封鎖於推特公共論壇外，「壓制異見」，違反憲法第一修正案。

川普 疫情 華裔 新冠肺炎 推特

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