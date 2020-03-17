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川普首稱「中國病毒」 華裔醫師：打開暴力和仇恨之門
美國總統川普16日舉行完疫情說明記者會後，在推特發文指，美國將強力支持那些受到「中國病毒（China Virus）」影響的產業，例如航空業其他，美國將會比以往更強大。這是川普首次使用「中國病毒」的字眼，並立刻在底下留言引發大批網友論戰。
The United States will be powerfully supporting those industries, like Airlines and others, that are particularly affected by the Chinese Virus. We will be stronger than ever before!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 16, 2020
華裔醫師顧優靜在底下留言指，川普打開仇恨與暴力之門。更多人批評川普是種族主義者，也有支持者挺川普用詞指，這本來就是來自中國大陸。
一再重申美中合作打擊疫情，雙邊關係良好的川普本月10日轉貼保守派人士內含「中國病毒」的推文，用來宣傳自己興建美墨邊境高牆的必要，當時就遭民主黨總統參選人拜登（Joe Biden）批評「一堵牆無法阻止病毒，種族主義不能遏止病毒」。
如今，川普是直接在個人推特上使用「中國病毒」的字眼，引發討論。反對白人至上主義、也曾告過川普的華裔醫師顧優靜在底下留言指，川普打開仇恨與暴力之門。
顧優靜表示，川普明白表現種族主義與仇外心理，美國將陷入麻煩，川普過去都未曾在冠狀病毒方面激起亞裔美國人的憤怒，直到發了這則推文，天佑美國。
去年7月，顧優靜與6名推特用戶，向聯邦法庭指控川普將他們的封鎖於推特公共論壇外，「壓制異見」，違反憲法第一修正案。
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