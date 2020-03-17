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無視Fed降息至零利率 道瓊暴跌近3000點

道瓊狂瀉3,000點 川普預警打疫情持久戰並面臨經濟衰退

經濟日報 / 編譯劉忠勇／綜合外電
投資人認為，目前唯一可以安撫市場的，只有病例下降。路透
投資人認為，目前唯一可以安撫市場的，只有病例下降。路透

道瓊工業指數周一狂跌近3,000點，在一個月來賣壓中暴出最大跌幅，也創下1987年「黑色星期一」以來最大跌幅，標普500指數收在2018年12月以來谷底。美國總統川普警告美國經濟可能陷入衰退，並稱美國和新冠肺炎疫情搏鬥到8月甚至更久。

儘管聯準會（Fed）意外於周日宣布一口氣降息接近於零，美股開盤15分鐘即觸發熔斷機制，全球央行採取的刺激措施未能緩解新冠病毒疫情衝擊經濟的疑慮。川普敦促全美暫停15天社交活動並停止十人以上聚集後，美股更加大跌幅。

標普500指數收盤重挫12%，11大類股都下跌，其中8大類股下跌至少10%。標普500指數抹去了2019年的所有漲幅，目前比歷史高點下跌近30%。

市值最大的兩家公司蘋果（Apple）和微軟，周一跌幅都超過12%。

Caliber Financial Partners創辦人 Patrick Healey說：「這是典型的恐慌，不在於Fed周末做了什麼，也不在於還可以做什麼，市場交易反映的是恐慌和不確定性。」

「唯一可以安撫市場的，只有病例下降，」他說。

道瓊工業指數暴跌2997.10點，跌幅12.9%，報20188.52點，是史上第二慘的交易日，收在兩年低點。紐約時間下午4:00收盤，標普500指數下跌12%，報2,386.13點。那斯達克綜合指數下跌12.3%，報6904.592點。羅素2000指數暴跌14.3%，報1037.415點，創下有紀錄以來最大跌幅。

「這次不同。令人更加恐懼的是，從來沒有遇到過整個經濟停擺的情況，」 Federated Investors投資組合經理Steve Chiavarone表示。「你會覺得不知道如何定價，市場可能會進一步下跌。」

雖然聯準會（Fed）降息至近零水平並部署大規模購債，但投資人仍然大聲疾呼，要求龐大的支出計畫，來抵禦學校、餐館、影院和體育賽事關閉給經濟帶來的衝擊。

「在正常情況下，像這樣大規模的刺激政策會支撐風險資產並支持經濟復甦，」法國興業銀行駐新加坡的策略師Jason Daw在報告中寫道。「但是（疫情）對經濟的衝擊正在成倍上升，市場理所當然地質疑貨幣政策還能做什麼，並削弱了刺激政策緩解下行風險的有效性。」

銀行股受創尤深 ，花旗集團大跌19%，美國銀行和摩根大通各跌15%。

標普 Fed

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