美國零工經濟無保障 易成防疫漏洞

美國零工從業者受疫情波及損失慘重！美國有36%的就業人口從事零工經濟，如uber司機、年長者看護等，許多承攬行業因為疫情減少生意，在經濟上受到重創；但他們多數工作不穩定、沒有健保，容易成為政府防疫網的漏洞。台灣的運輸業、導遊也有類似狀況。

零工者缺乏保障

企業組織與獨立工作者簽訂短期合約，這樣的產業生態被稱為零工經濟（gig economy）。零工經濟的例子包括自由職業者，獨立承包商，派遣工以及臨時或兼職的企業僱員。根據《半島電視台》報導，美國有36%的就業人口從事零工經濟，由於沒有正式勞動契約保障，他們很難獲得勞動部門的失業補助或就業津貼。

紐約州的瑜珈老師吉歐塔受訪時表示，因為疫情影響，她的學生都不來上課，她的收入瞬間歸零，而且她是私人教練，沒有基本薪水支撐，現在日子非常難過。像她這樣的零工經濟者還有uber司機、年長者看護、接專案維生的自由業等行業，面對這次疫情都顯得十分脆弱。

未涵蓋在紓困內

水牛城大學副教授海頓受訪時分析，這些零工經濟者除了因為疫情，在經濟上受損外，許多還是處於面對群眾第一線的服務業，若受到感染，可能會因為沒有健保，無法負擔高額醫藥費。另外，由於需要接觸人群才能工作，他們也無法請防疫假，民主黨過去就是堅持這些人需要在新冠肺炎疫情中獲得補償。

紐約州已有2位Uber司機確診新冠肺炎，《紐約時報》警告，面對新經濟型態，如外送、共享經濟的崛起，美國政府一定要將他們包含在防疫體系中。目前在最新的紓困法案中，眾議院院長裴洛西亦聲明，法案將為聯邦的「醫療補助」計畫挹注更多資金，加強美國窮人的糧食福利。

在台灣的運輸、貨運業及導遊也有會有類似問題，民眾黨立委賴香伶就曾呼籲勞動部要放寬補助標準，將這些非典型勞動納入就業補助紓困中，不過勞動部勞力發展署副署長施貞仰回應，這方面的補助應由交通部負責。交通部長林佳龍曾承諾，會依補助申請狀況滾動式調整方案。

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