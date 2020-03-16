全美各州迎戰病毒 俄州伊州關酒吧新澤西州擬宵禁

新冠肺炎疫情延燒全美，各州正撥出數億元的緊急預備金來與病毒作戰；此外，因為夜裡泡酒吧者無視勸阻群眾集結的警告，俄亥俄州，伊利諾州率先公布全州的餐館酒吧關閉。加州州長剛下令65歲以上的老人在家裡自行隔離，全州的酒吧關閉，餐館減半營業量。還有的州考慮實施宵禁。

美聯社15日報導，許多州過去幾年稅收暢旺，「應急」基金厚實，好些州長及州議會正準備動用那些存款，來緊急應付新冠疫情，其他州還想撥出更多稅金預作準備，擔憂疫病大流行會讓稅收急轉直下。

紐約州長葛謨(Andrew Cuomo)上周下令百老匯劇院暫時歇業，禁止500人以上的集會，他表示，百老匯關門算不得什麼，州政府因新冠疫情而損失的稅收，目前就難以估算了。

為了監檢疑似染患新冠病毒民眾，檢測器材及人力成本節節攀升。只是，各州還得撐住歲入因疫情而受損的漣漪效應。取消大規模運動及娛樂聚會，都意味著從觀光客及本地居民收取的稅捐減少。下令叫員工、學生在家上班、上課，而非到辦公室及學校，燃料稅及交通費收入便下降。若有些工人無法上工，州方收入減少不論，公共福利如失業保險及醫療濟助的開支卻告攀升。

姑且不論財政會因疫情而吃緊，民眾不理睬集會禁令，叫各州打算採取非常措施。紐約市、新奧爾良及芝加哥兩城市已取消聖派翠克節遊行，但過節民眾仍擠滿酒吧，甚至溢出到擁擠的人行道。一位科羅拉多州來的男護士湯馬斯(Kyle Thomas)表示，不想讓日子因疫情而過得束手束腳，就他看來，人們「反應過頭」了。

但這種心態叫公衛官員大不以為然。他們已規勸人們自行做社交隔離，好些州已禁止超過一定人數的公共集會。伊利諾州長普立茲克(J.B. Pritzker)便表示，請州民為了自己社區、親友，做正確的事；他15日上國家廣播公司(NBC) 「會見媒體」(Meet The Press)表示，正考慮要不要下令叫酒吧及餐廳歇業關門。