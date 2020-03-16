快訊

挺不住！智庫：疫情將使多數航空公司5月前破產

居家檢疫卻失聯！新北公告協尋永和「盧禮勇」

「疫」改日常 教會線上佈道電影票房20年最糟

世界日報 / 編譯林梅婕╱綜合15日電

新冠肺炎疫情擴張全球，為了防疫民眾也改變許多生活習慣，除了加強衛生消毒也盡量避免前往公共場所，許多周日教堂的禮拜活動也比以往來的冷清；梵諦岡也表示，下個月原訂為復活節前夕安排的「聖周」(Holy Week)活動可能也會有所變動。

疫情雖然對生活造成許多不便，但許多宗教機構就利用科技的進步在網路上與信眾互動；川普總統更以行動支持，15日晚間在推特(Twitter)上分享自己才剛剛收看法蘭克林(Jentezen Franklin)牧師的線上講道。

隨著線上佈道開放，參加實體教堂禮拜活動的民眾更是銳減許多，也讓牧師們必須開始考慮主辦講道活動的必要性，或是在不用聚會的情況下仍與信眾保持連結。

隨著喬治亞州新冠肺炎的確診人數愈高，州長坎普(Brian Kemp)也向宗教團體建議取消與信眾互動的活動；為於亞特蘭大城的非裔聖菲衛理公會主教堂(St. Philip African Methodist Episcopal Church)，雖然擁有容納上千人座位的空間，但近日出席的人數僅100人左右，該教堂的華特力牧師(William Watley)也表示會配合政府政策，考慮暫停周日禮拜活動。

全國的宗教團體領導者也開始採取前所未有的措施，包括取消教會的個人服務和禁止舉辦大型的婚喪活動，信眾的互動也以手勢取代肢體接觸，此外也有許多羅馬天主教會的主教直接取消兩周的禮拜活動。

除了教堂活動大受影響，北美的電影院票房更是創下20年來最低，據美國和加拿大各電影院的周日票房統計，僅5530萬元；市場研究公司Comscore數據，自2000年以來的周末票房從未如此低迷，當年9月的周末票房僅5450萬元。

除了電影院，百老匯劇院、博物館和主題樂園也大受影響紛紛暫停營業，德州奧斯汀也陸續取消演唱會和音樂季等活動，原本預計在紐約舉辦的翠貝卡影展(Tribeca Film Festival)也可能延期或取消。

教堂 新冠肺炎 電影

延伸閱讀

巴塞隆納奧運場館他有設計 建築師染新冠肺炎病逝

青島幼童高燒40.5度 父母怕染新冠肺炎拒送醫

韓國首都圈又爆新冠肺炎群聚感染 教會46例確診

南韓「教會疫情」再次威脅首都圈：城南社區教堂46名教友感染

相關新聞

美機場檢疫龜速旅客怨聲連連 川普：耐心等

為遏止新冠肺炎疫情擴散，美國對入境旅客執行檢疫作業，旅客在若干主要機場大排長龍，等候龜速進行的檢疫程序，促使聯邦官員部署...

美國零工經濟無保障 易成防疫漏洞

美國零工從業者受疫情波及損失慘重！美國有36%的就業人口從事零工經濟，如uber司機、年長者看護等，許多承攬行業因為疫情減少生意，在經濟上受到重創；但他們多數工作不穩定、沒有健保，容易成為政府防疫網的漏洞。台灣的運輸業、導遊也有類似狀況。

「疫」改日常 教會線上佈道電影票房20年最糟

新冠肺炎疫情擴張全球，為了防疫民眾也改變許多生活習慣，除了加強衛生消毒也盡量避免前往公共場所，許多周日教堂的禮拜活動也比以往來的冷清；梵諦岡也表示，下個月原訂為復活節前夕安排的「聖周」(Holy Week)活動可能也會有所變動。

全美各州迎戰病毒 俄州伊州關酒吧新澤西州擬宵禁

新冠肺炎疫情延燒全美，各州正撥出數億元的緊急預備金來與病毒作戰；此外，因為夜裡泡酒吧者無視勸阻群眾集結的警告，俄亥俄州，伊利諾州率先公布全州的餐館酒吧關閉。加州州長剛下令65歲以上的老人在家裡自行隔離，全州的酒吧關閉，餐館減半營業量。還有的州考慮實施宵禁。

重振權威 白宮擬請國會鬆綁緊急信貸

新冠疫情漸趨嚴重，經濟活動受到嚴重衝擊，內閣要員要求國會恢復金融危機時期的權力，藉以振興經濟。

遭嘲諷多年 「末日準備者」因疫情翻身

面對新型冠狀病毒疫情肆虐，在美國也引發民眾恐慌，害怕必須在家自我隔離數周，於是搶光全美各地商店貨架上的商品；而長期以來持續囤積可用多年的食物等物資以應對災難的「準備者」們，也不會再被朋友冷嘲熱諷

拜登美初選路漸穩 桑德斯陷入苦戰

拜登將有很高機率代表民主黨參選2020美國總統大選！拜登在3日的「超級星期二」逆轉戰局後，在10日初選又贏下4州，將有很大機會出線。排名第2的桑德斯雖堅持不退選，卻已陷苦戰狀態。美國NBC分析，防疫政策、拜登是否與自由派妥協

跨性別男從軍受阻 控告川普政府

26歲的塔波特(Nic Talbott)為了圓夢幾乎每天都刻苦鍛煉，只為實現從軍理想，但川普政府卻關上他當兵的大門，因為他是跨性人

無懼疫情 美年輕人買便宜機票出遊

新冠疫情全球大流行，美國進入疫情緊急狀態，機票價格大幅下跌，但許多年輕人逆勢而動，利用低票價的時機外出旅遊。

美民主黨初選 拜登桑德斯合攻川普新冠肺炎對策

在美國民主黨總統提名初選中領先的拜登和緊追在後的桑德斯今天在激烈的電視辯論中，聯手攻擊川普面對新冠肺炎的防疫缺失，指控他...

群體染疫穩定經濟？CNBC主持人被罵爆道歉 網轟：金錢至上

新冠肺炎肆虐全球，歐洲疫情險峻，每日確診與死亡案例不斷倍增。美國CNBC知名主持人桑泰利（Rick Santelli）日前指出，疫情嚴重衝擊國際經濟，若所有人都感染肺炎，並衍生出抗體，疫情可在短期內得到控制，雖會造成數百萬人死亡，但可穩定金融市場。此說法被外界痛批是「只關心全能的錢」。桑泰利也在24小時內火速道歉。

美國有望出女副總統！ 拜登保證競選搭檔挑女性

美國民主黨15日晚間再辦總統初選辯論會，爭取提名的拜登承諾會挑一位女性擔任他的競選搭檔。他說：「有幾位女性合格出任未來總...

熱門新聞

聯準會一口氣降息接近於零 美股道瓊期指重摔700點

救經濟 美聯準會緊急降息四碼至接近零利率

連恐怖分子都怕新冠肺炎 ISIS籲聖戰士暫時別去歐洲恐攻

美股道瓊期指狂瀉超過1,000點 澳股重挫7%

憂親友怕新冠肺炎不來婚禮 新娘痛罵「去死」引眾怒

Fed大降息 國際油價震盪重挫跌向30美元以下

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。