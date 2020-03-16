「疫」改日常 教會線上佈道電影票房20年最糟

新冠肺炎疫情擴張全球，為了防疫民眾也改變許多生活習慣，除了加強衛生消毒也盡量避免前往公共場所，許多周日教堂的禮拜活動也比以往來的冷清；梵諦岡也表示，下個月原訂為復活節前夕安排的「聖周」(Holy Week)活動可能也會有所變動。

疫情雖然對生活造成許多不便，但許多宗教機構就利用科技的進步在網路上與信眾互動；川普總統更以行動支持，15日晚間在推特(Twitter)上分享自己才剛剛收看法蘭克林(Jentezen Franklin)牧師的線上講道。

隨著線上佈道開放，參加實體教堂禮拜活動的民眾更是銳減許多，也讓牧師們必須開始考慮主辦講道活動的必要性，或是在不用聚會的情況下仍與信眾保持連結。

隨著喬治亞州新冠肺炎的確診人數愈高，州長坎普(Brian Kemp)也向宗教團體建議取消與信眾互動的活動；為於亞特蘭大城的非裔聖菲衛理公會主教堂(St. Philip African Methodist Episcopal Church)，雖然擁有容納上千人座位的空間，但近日出席的人數僅100人左右，該教堂的華特力牧師(William Watley)也表示會配合政府政策，考慮暫停周日禮拜活動。

全國的宗教團體領導者也開始採取前所未有的措施，包括取消教會的個人服務和禁止舉辦大型的婚喪活動，信眾的互動也以手勢取代肢體接觸，此外也有許多羅馬天主教會的主教直接取消兩周的禮拜活動。

除了教堂活動大受影響，北美的電影院票房更是創下20年來最低，據美國和加拿大各電影院的周日票房統計，僅5530萬元；市場研究公司Comscore數據，自2000年以來的周末票房從未如此低迷，當年9月的周末票房僅5450萬元。

除了電影院，百老匯劇院、博物館和主題樂園也大受影響紛紛暫停營業，德州奧斯汀也陸續取消演唱會和音樂季等活動，原本預計在紐約舉辦的翠貝卡影展(Tribeca Film Festival)也可能延期或取消。