重振權威 白宮擬請國會鬆綁緊急信貸

新冠疫情漸趨嚴重，經濟活動受到嚴重衝擊，內閣要員要求國會恢復金融危機時期的權力，藉以振興經濟。

財政部長米努勤接受ABC訪問時說，「某些(政策)工具已被取走，我打算到國會去，要求還給政府。」

他在福斯新聞台表示，限縮政府刺激經濟權力的，就是2010年的「陶德法蘭克法」(Dodd-Frank Act)。

2008年金融危機過後，國會通過該法，禁止聯準會貸款給導致企業破產的企業主，也不准這些業主註銷公司資產，要提供緊急信貸的話，只能透過廣泛的金融機構，以穩定大局為要旨。根據這條法律，財政部不得再動用市場安定基金，去擔保貨幣市場基金。

2008年擔任聯準會主席的柏南基(Ben Bernanke)認為病毒肆虐下的經濟困頓，跟當年的金融危機不一樣。當年最大的問題是金融機構面對擠兌，需要的是現金；當今的問題卻是非金融機構，諸如航空公司和餐廳業，現在都付不出員工的薪水。

他認為國會最急要的任務是讓航空、餐旅業不要倒閉。他說，聯邦政府濟助小企業和家庭用戶的措施還在，國會應把救助大企業當作第一防線。

2008年小布希總統時代的財政部長保羅森也認為，處理經濟危機最重要的，就是授權政府迅速行動。

不管兩黨和府會之間關係如何緊張，他說國會應該根據自己設定的條件，在國會監督下，廣泛授權政府彈性運作，因為經濟現況瞬息萬變。

哈佛法學院退休教授史考特(Hal Scott)說，聯準會必須再度展現能力，證明美國央行是「世界上最具權威」的「貸款擔保方。」

這樣的權威，在危機來到還得再度被賦予，這是很不幸的事，史考特說。

危機來了才重振權威，等於向外傳送驚慌的訊號，「危機來到之前，(聯準會)就展現權威力量，更好，」他說。

投資銀行顧問古哈(Krishna Guha)和特德斯奇(Ernie Tedeschi)說，穩定信貸市場最重要，讓中小企業、家庭用戶都能夠繼續運作。