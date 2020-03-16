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拜登美初選路漸穩 桑德斯陷入苦戰

台灣醒報 / 記者呂翔禾╱台北報導
民主黨拜登雖然民調領先，但進步派選民的動向將會是他能否勝選的關鍵。（Photo by Gage Skidmore on Flickr under C.C License）
民主黨拜登雖然民調領先，但進步派選民的動向將會是他能否勝選的關鍵。（Photo by Gage Skidmore on Flickr under C.C License）

拜登將有很高機率代表民主黨參選2020美國總統大選！拜登在3日的「超級星期二」逆轉戰局後，在10日初選又贏下4州，將有很大機會出線。排名第2的桑德斯雖堅持不退選，卻已陷苦戰狀態。美國NBC分析，防疫政策、拜登是否與自由派妥協、桑德斯還能撐多久，會是接下來初選的重要觀察點。

根據《NBC新聞網》報導，拜登在10日初選中又贏得4州，跟桑德斯在黨代表的票數差距正逐漸擴大，加上退選的布塔加吉、彭博、參議員哈里森等溫和派紛紛歸隊宣布支持拜登，跟桑德斯立場相近的華倫雖然退選，卻也沒有呼籲支持者轉投桑德斯，這也讓自由派的桑德斯陷入孤立無援的困境。

拜登展現領導風範

不過，雙方近日要舉行辯論，面對新冠肺炎疫情要如何表態也成為接下來的觀察重點。美國人對於疫情趨緩後，要如何從學校關門、體育賽事取消與股市崩盤中復甦仍有歧見。拜登可能主打副總統經歷，說服選民他是穩定、可領導美國的領導者；桑德斯可能會再次強調全民健保的重要性。

另外，雖然拜登佔居領先，但未來若要爭取選民最大支持，也要適度跟民主黨的進步派做出妥協，許多進步派認為拜登安於現狀、政策太過保守，很難帶領許多依然在貧窮線掙扎的美國人脫貧。不過拜登13日曾表態支持參選人之一的華倫對學生的學貸紓困政策，這也有利他團結民主黨。

須重視年輕選民心聲

許多民主黨員也怕重複2016年民主黨初選分裂，間接導致輸掉總統大選的教訓。當時就是希拉蕊跟桑德斯互不相讓、慘烈廝殺的悲劇。桑德斯雖然民調落後，但他擁有許多45歲以下的選民支持，他也因此呼籲民主黨建制派要好好正視年輕選民的心聲，否則贏得現在，也有可能輸掉未來。

《CNN》分析，接下來就要看誰最有總統的架式，可以領導民主黨對抗川普，並帶領美國走出新冠肺炎造成的重傷害。CNN認為拜登有領導能力，但他也要在女權、移民等進步議題上有更多表態與推出政策，說服年輕選民「出來」投票，才能戰勝川普。

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