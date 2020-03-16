遭嘲諷多年 「末日準備者」因疫情翻身

面對新型冠狀病毒疫情肆虐，在美國也引發民眾恐慌，害怕必須在家自我隔離數周，於是搶光全美各地商店貨架上的商品；而長期以來持續囤積可用多年的食物等物資以應對災難的「準備者」們，也不會再被朋友冷嘲熱諷。

威斯康辛州的民眾拉海斯(Curt La Haise)多年來被朋友取笑為偏執狂患者，因為他在地下室儲備了八個月的糧食，還有足夠使用幾乎整個冬季的發電機燃料。

拉海斯說：「現在我的朋友們都說：『我該怎麼辦，該準備些什麼？』準備看起來不再那麼糟糕了。」

這種被稱為「準備者」的族群，希望自己終於能夠得到重視，也能吸引更多人加入他們的行列。

販賣生存物資的商店都來不及補足儲備食物組合與醫療物資，以供應民眾需求。

總部位在科羅拉多州的網站「準備者」(The Prepared)創辦人拉米(John Ramey)說：「每一個和緊急預備有關的商家都快要忙不過來了。」

多數準備者說自己重視的是自我依靠以及常識，並且不願將自己與「末日準備者」混為一談；末日準備者被電視節目描繪成等待全球多數人口被消滅的那一天到來。

拉米也說：「多數準備者儲備的是『豆類食品與OK繃』，而不是『子彈和地下碉堡』。」

家住俄亥俄州的布舍(Paul Buescher)是該州東北部一個32個成員組織的一員；他們共用一座農舍，儲備足夠使用多年的罐頭、脫水食物與水；他說現在一天到晚都有人打電話來諮詢。

對於不知道下一步該怎麼做的人來說，準備者的建議是：

準備好能待在家至少二個星期的物資；儲備許多糧食和水；別忘了寵物用品，還有非處方退燒藥和止咳藥等醫藥。

衛生紙很重要，但手部清潔劑、消毒劑、清潔濕巾、眼罩和手套也很重要。

整理財務狀況；確保自己能支付各項帳單，手上也有現金。

最重要的是，放輕鬆，不要恐慌；注意關心周邊的最新消息。