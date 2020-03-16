跨性別男從軍受阻 控告川普政府

26歲的塔波特(Nic Talbott)為了圓夢幾乎每天都刻苦鍛煉，只為實現從軍理想，但川普政府卻關上他當兵的大門，因為他是跨性人。

五角大廈2016年宣布准許跨性人在軍中服役，塔波特為此特別興奮。但六個月後新政策停止執行，因為川普總統上台並頒布對跨性人的從軍禁令。聯邦法院因此接到四項對川普政府的指控，其中包括塔波特的控告。但最高法院去年裁決，認為川普政府的禁令可從2019年4月22日起開始生效。

想參軍的部分跨性人改變了主意，但塔波特拒絕放棄，因為當兵自兒時就是他不懈的追求。他表示：「我不想做其他選擇，從軍是我的夢想，想當兵的跨性人成千上萬，我們不應有替代計畫。」

塔波特是俄亥俄州人，2015年從肯特州立大學畢業，目前在肯州大讀碩士。川普政府在推出禁止跨性人從軍的政策前，他參加了陸軍後備役軍官訓練團計畫，希望將來當軍警或是情報官員。

塔波特是健身俱樂部的會員，並在家修網路健身課，目的是能達到入伍的體能標準，一位友人說，塔波特愛鍛煉，身體最棒。

塔波特住在祖母的農場，他在農場大門前掛起一面巨大的國旗。他的房間是健身設備，牆上有健身日程表和照片，包括他在後備役軍官訓練團的照片。一次全家人團聚時說到塔波特的未來，他當兵後將遠走他鄉，他們在塔波特的生日時會想念他。

提控律師表示，他們要求川普政府提出所有文件和資訊，以顯示政府是根據什麼發布跨性人從軍的禁令，資料收集完畢後將向聯邦地區法院提訴。律師表示，儘管提控面臨挑戰，但很有希望打贏，因為禁令除了是對跨性人的攻擊外，沒有其他。