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無懼疫情 美年輕人買便宜機票出遊

世界日報 / 編譯孫梁／綜合15日電
不怕大流行，部分美國人趁機票超便宜到處旅行。 美聯社
不怕大流行，部分美國人趁機票超便宜到處旅行。 美聯社

新冠疫情全球大流行，美國進入疫情緊急狀態，機票價格大幅下跌，但許多年輕人逆勢而動，利用低票價的時機外出旅遊。

芝加哥39歲的黛夏·麥布萊克威爾(Dylcia McBlackwell)說，她買了下月去丹佛和5月去南卡羅來納州的機票，全部費用是435元，而往常至少為700多元。

麥布萊克威爾準備帶上消毒紙巾，以擦拭飛機座位的桌子，她說生命只有一次，不應待在家裡害怕，她寧願選擇出遊。

如果感染新冠病毒，多數人只有發燒和咳嗽等輕微症狀，但身體有病的老年人等群體若感染則會症狀嚴重，但大多也都能康復。

疫情爆發導致許多人避免飛行和取消定票，美國對歐洲、中國和伊朗實行旅行禁令，國內飛行也因會議、體育比賽和音樂會等活動的取消和推遲而減少，致使航空公司的訂票大降，但退票大增。業界估計，疫情將使全球航空公司損失1130億元。

但年輕人是卻利用機票大幅折扣的機會出行，印第安納州22歲的威廉斯說，旅遊是他的最愛，他從沒見過如此低的機票，他最近用110元飛到佛羅里達州奧蘭多，回來後發現票價又降到65元。

在談到年輕人利用便宜機票旅遊時，美國公共衛生總監亞當斯表示，從疫情流行的國家返回後應隔離14天，並避免接觸老年人和有慢性病的家人，不要去養老院看祖父母，不要與他們一起用復活節晚餐。

加州27歲的費雷拉說，他已買了今年8月飛巴西的機票，為800元，還準備復活節到新澤西州探望母親，機票是250元。他表示知道新冠疫情在全球大流行，儘管有點擔心，但旅行計畫不會改變。

猶他州25歲的米爾丘說，他剛被邁阿密大學的電影學院錄取，邁阿密的機票是250元，他有了參觀學校的機會。儘管學校因為疫情而停課，但米爾丘的行程不改，仍要飛到邁阿密會友，表示他不相信會因旅行一趟而受到傷害。他說任何人都可能感染，但不認為會發生在他身上。

便宜機票 疫情 票價

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