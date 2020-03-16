群體染疫穩定經濟？CNBC主持人被罵爆道歉 網轟：金錢至上

新冠肺炎肆虐全球，歐洲疫情險峻，每日確診與死亡案例不斷倍增。美國CNBC知名主持人桑泰利（Rick Santelli）日前指出，疫情嚴重衝擊國際經濟，若所有人都感染肺炎，並衍生出抗體，疫情可在短期內得到控制，雖會造成數百萬人死亡，但可穩定金融市場。此說法被外界痛批是「只關心全能的錢」。桑泰利也在24小時內火速道歉。

新冠肺炎疫情延燒，國際金融市場大受衝擊，美股連續觸發熔斷機制，全球股市因此重挫，14日道瓊工業指數也因美國宣布進入緊急情況，而大幅反彈1985點，金融專業人士對於未來發展都不樂觀。

根據《Market Watch》報導，桑泰利5日在電視節目中指出，如果所有人都能確診新冠肺炎，大家就可快速得到抗體，疫情就能在一個月內降低，死亡率可能也不會一直不斷增長。他強調，如此可以穩定全球與國內經濟市場。

桑泰利表示，雖然全部人都被感染將使醫院不知所措，可能導致那些本來不會被感染的人們，也必須倚靠醫療系統治癒。報導指出，若依據桑泰利建議，3.29億的美國人同時被感染後，死亡人數恐超過1100萬人。

桑泰利此話一出，立刻遭到外界砲轟，有人認為他的言論不負責任、麻木不仁，應該解除他的職務。網友痛批，他就是金錢至上、迷戀金錢的人，只關心全能的錢，卻不關心可能因為染疫而死亡的小孩、長輩們。

由於受到各界攻擊，桑泰利6日上午出面火速道歉，他表示，他的發言是愚蠢、不敏感的，在這種情況下並不合適。CNBC的發言人則拒絕對此發表意見。