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高盛：美股最慘將再跌26% 估標普500在2,000點觸底

經濟日報 / 編譯葉亭均／綜合外電
（圖／美聯社）
（圖／美聯社）

高盛集團認為，美股尚未觸底，未來三個月還可能下跌10%，若疫情嚴重，美股甚至會再跌26%。

高盛美股首席股票策略師柯斯汀（David Kostin）表示，標普500指數在未來三個月可能再跌10%左右至2,450點。若新冠疫情對經濟的衝擊加劇，那麼依上周五收盤價計算，可能再跌26%至2,000點。最新的預測比柯斯汀上周對底部的看法還要低20%。

柯斯汀警告說，無法預測新冠疫情蔓衝擊獲利和經濟的程度，目前正值各國政府忙著遏制疫情，企業面臨業務被迫中斷。

柯斯汀在報告中表示：「新冠疫情已產生空前的金融與社會干擾。再加上稀薄流動性、高度不確定性，可能導致標普500指數跌破我們先前預估2,450點公允價值的基線情節，接近跌至2,000點。」

儘管美股上周五（13日）大漲，但標普500指數上周累計重挫8.8%，已較紀錄高點下跌20%。若柯斯汀的預測成真，代表美股將從2月19日創下的歷史高點紀錄重挫41%，把川普擔任美國總統以來的所有漲幅一吐而盡。

柯斯汀表示，第2季企業每股盈餘（EPS）可能會比一年前崩跌15%，反映企業忙著因應新冠疫情的衝擊。運動服飾大廠Nike 15日表示，將暫時關閉在北美、西歐的所有門市，蘋果公司則在14日宣布關閉中、港、台以外地區所有門市直到3月27日。

不過柯斯汀也重申他認為股市會V型復甦的看法，預期標普500指數今年底回升至3,200點，若從觸及2,000點低點計算，代表股市在觸底後會大漲60%。

柯斯汀說：「從先前由事件觸發的空頭市場經驗來看，金融災難終將會讓新一輪多頭市場誕生。」

疫情 美股 標普

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