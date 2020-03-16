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紐約市公立學校本周起關閉 協助抗疫
紐約州長郭謨周日（15日）宣布，紐約市公立學校系統將自本周起關閉，以協助抗疫。
郭謨呼籲紐約市學校官員，在未來24小時內擬定計劃，為健康和緊急救護相關的必要工作人員提供托兒服務，也繼續為需要供餐的學生提供食物。
紐約市學區，包括威徹斯特、長島、紐約市，是全美最大學校系統，有逾1800所學校、超過110萬名學生。在做成此一決定之前，學生家長和教師強力要求暫時停課。
紐約市長白思豪在周日的記者會上表示，學校自周一起關閉直至4月下旬，然而，也有可能這個學年度不會再重啟。
遠距教學預計3月23日起開始，部分校區仍將開啟，因為加強培育中心（enrichment centers）要對弱勢學生提供教學。
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