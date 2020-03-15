德媒：為疫苗 川普動用重金從德國挖牆角？

根據德國《周日世界報》的報道，美國和德國之間圍繞一家位於圖賓根的企業展開了「爭奪戰」。據該報援引德國政府圈內人士報道稱，名為CureVac的德國制藥企業因為正在進行新冠病毒（COVID-19）疫苗的研制工作而成為川普瞄准的目標，美國政府有意花重金將該公司的員工挖走，讓他們專門為美國研制疫苗。

川普為了買下這家制藥企業科研成果的專有權，開出了很高的價碼。這位美國總統為了讓本國擁有新冠疫苗，不惜付出一切代價。「然而這疫苗也只能為美國所有」，這名匿名政府官員透露。

德國衛生部一名發言人對《世界報》表示，柏林當然「非常希望」預防和治療新冠病毒肺炎的藥物也能在德國乃至歐洲進行研發。德國政府正在和CureVac公司進行著密切溝通。據柏林政府圈流傳的消息，德國試圖通過提出資金支持的方式留住這家公司。

據路透社報道，CureVac公司的官網上有報道稱，3月初，公司董事長麥尼希拉（Daniel Menichella）曾經應白宮的邀請，和美國總統川普、副總統彭斯、美國新冠疫情指揮高層以及制藥和生物科技領域高管進行會晤。討論的主要話題包括，應采取哪些戰略和方法，以盡快完成疫苗的研制和量產。麥尼希拉在這次會議中表示，有望在短短幾個月之內，找到一種可以有效預防新冠病毒的疫苗方案。

周五，該公司創辦人之一、董事會成員馮‧德‧米爾博（Florian von der Mülbe）對路透社表示，科研人員從多項可能有效的疫苗制劑入手，目前將從中選出兩個最佳配方來進行醫學實驗。該公司預期有望在6月或者7月份研發出一種試用版的疫苗，然後上報給有關部門，申請在人體上進行測試的許可。

目前CureVac拒絕對有關美國和德國政府之間圍繞該企業的博弈發表評論。

雨涵/洪沙（路透社、法新社等）

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