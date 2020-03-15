快訊

歐洲第二慘！西班牙單日暴增2000起新冠肺炎確診

北京防疫升級！入境者需集中隔離14天 自費食宿2.8萬

聽新聞
test
0:00 / 0:00

德媒：為疫苗 川普動用重金從德國挖牆角？

德國之聲 / 德國之聲中文網

根據德國《周日世界報》的報道，美國和德國之間圍繞一家位於圖賓根的企業展開了「爭奪戰」。據該報援引德國政府圈內人士報道稱，名為CureVac的德國制藥企業因為正在進行新冠病毒（COVID-19）疫苗的研制工作而成為川普瞄准的目標，美國政府有意花重金將該公司的員工挖走，讓他們專門為美國研制疫苗。

川普為了買下這家制藥企業科研成果的專有權，開出了很高的價碼。這位美國總統為了讓本國擁有新冠疫苗，不惜付出一切代價。「然而這疫苗也只能為美國所有」，這名匿名政府官員透露。

德國衛生部一名發言人對《世界報》表示，柏林當然「非常希望」預防和治療新冠病毒肺炎的藥物也能在德國乃至歐洲進行研發。德國政府正在和CureVac公司進行著密切溝通。據柏林政府圈流傳的消息，德國試圖通過提出資金支持的方式留住這家公司。

據路透社報道，CureVac公司的官網上有報道稱，3月初，公司董事長麥尼希拉（Daniel Menichella）曾經應白宮的邀請，和美國總統川普、副總統彭斯、美國新冠疫情指揮高層以及制藥和生物科技領域高管進行會晤。討論的主要話題包括，應采取哪些戰略和方法，以盡快完成疫苗的研制和量產。麥尼希拉在這次會議中表示，有望在短短幾個月之內，找到一種可以有效預防新冠病毒的疫苗方案。

周五，該公司創辦人之一、董事會成員馮‧德‧米爾博（Florian von der Mülbe）對路透社表示，科研人員從多項可能有效的疫苗制劑入手，目前將從中選出兩個最佳配方來進行醫學實驗。該公司預期有望在6月或者7月份研發出一種試用版的疫苗，然後上報給有關部門，申請在人體上進行測試的許可。

目前CureVac拒絕對有關美國和德國政府之間圍繞該企業的博弈發表評論。

雨涵/洪沙（路透社、法新社等）

本文章由德國之聲授權提供】

相關新聞

美財長：不認為新冠肺炎疫情 將導致美國經濟陷入衰退

美國財長米努勤15日在美國廣播公司節目「本周」（This Week）上表示，他不認為新冠肺炎疫情會導致美國經濟衰退，即使...

新冠肺炎疫情衝擊收入 美國新聞業雪上加霜

2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）全球大流行衝擊經濟，預料將撼動美國新聞產業。在人們正需要可信資訊之際，...

德媒：為疫苗 川普動用重金從德國挖牆角？

根據德國《周日世界報》的報道，美國和德國之間圍繞一家位於圖賓根的企業展開了「爭奪戰」。據該報援引德國政府圈內人士報道稱，名為CureVac的德國制藥企業因為正在進行新冠病毒（COVID-19）疫苗的研制工作而成為川普瞄准的目標，美國政府有意花重金將該公司的員工挖走，讓他們專門為美國研制疫苗。

川普戰疫有功無過？CNN痛批：哪有不願擔責的領袖

隨著新冠肺炎疫情在全球大流行，美國也不例外，川普總統13日在白宮玫瑰花園記者會上，只誇稱自己決定限制中國、歐洲旅客來美而有功，至於國家欠缺檢測器材，解散流行病應對官署，川普以一句「我全沒責任」回敬；有線電視新聞網(CNN)指出，記者會再次揭露川普這人只爭功全諉過的本質。

免費檢驗新冠病毒、有薪病假 美眾院通過法案

針對新冠肺炎大流行全國進入緊急狀態，眾院議長波洛西（Nancy Pelosi）和白宮13日同意立法救濟紓困，眾院並於14日清晨以壓倒性多數通過此立法措施；雖然此抗疫法案得到川普支持，但在參院能否安全過關，仍待確認。

讓美國進入緊急狀態 「史塔福法」是什麼？

川普總統13日根據史塔福法案(Stafford Act)，對新冠病毒疫情宣布全國緊急狀態，授權援助州和地方政府，並豁免一些妨礙醫療服務的法規。

CDC的450頁新冠肺炎防疫手冊川普全打破 政府失民心

在面對新型冠狀病毒大爆發，仍未有治療藥物，甚至連疫苗也沒有的情況下，盡早、準確及可信的溝通，才是政府最強大的「藥物」；然而，白宮幾乎都發布來自多個來源、自相矛盾的混亂訊息，特別是川普總統，完全違反聯邦疾病防治中心(CDC)處理衛生危機的指引，造成更大的危害。

美國傳染病權威！79歲的他歷經六任總統 比川普更獲信賴

在新冠肺炎大舉顛覆人們日常生活之際，全國過敏和傳染病研究所(NIAID)主任佛奇(Anthony Fauci)說出的話，成了人們賴以區別事實與虛幻的安定之聲。

川普有權取消或延後選總統？NO

新冠肺炎疫情升溫，美國的路易斯安納州和喬治亞州先後宣布推遲初選，那麼，美國總統川普有權力宣布取消或延期舉行總統大選嗎？答案是：沒有。

憂心疫情 喬治亞州總統初選延至5月舉行

美國喬治亞州今天宣布，新冠肺炎疫情考量下，本月24日的2020總統大選黨內初選將延至5月19日舉行，成為繼路易斯安那州之...

療養院為何疫情爆發？美國柯克蘭混亂的「長照防疫」啟示錄

「說好的人生照護，卻只能在疫情中等死？」美國在武漢肺炎疫情的嚴重擴散下，已宣布進入「國家緊急狀態」。如今美國境內的疫情發展已出現大幅變化，2月底在華盛頓州柯克蘭市的一間長照安養機構「人生照護中心」（Life Care Center），出現美國首位因疫情死亡的病例後，潛伏的院內感染危機立即爆發，安養中心的住民與員工陸續出現疑似症狀；全美確診死亡人數中，竟超過半數來自這家人生照護中心，原本在當地有著極高評價與服務品質的安養機構，為何成為感染惡化的病毒之家？面對疫情時每一步的疏忽與差錯，未料卻步步鋪墊成險境——柯克蘭人生照護中心並非個案，安養機構的運作特性有哪些防疫風險？直接關閉安養院就能一勞永逸嗎？封院隔離之後，生命照護問題仍是殘酷的考驗。

星期人物／絕地反攻 拜登關鍵時刻「挺起來」

先後在賓州和德拉瓦州的天主教家庭長大的拜登（Joe Biden），父親是汽車推銷員，討厭別人自怨自艾，給兒子奉行的建議是...

熱門新聞

美國第四台也掀大退潮！調查: 「剪線族」年增三倍

連恐怖分子都怕新冠肺炎 ISIS籲聖戰士暫時別去歐洲恐攻

亂世如何理財？ 新冠肺炎疫情延燒下的投資術

有望解決全球塑膠垃圾危機！少女的發明來自蝦殼

影／何罪之有？紐約亞裔情侶戴口罩 非裔男嗆報警抓人

英國女王撤離白金漢宮 政府擬讓長者居家隔離

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。