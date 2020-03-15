免費檢驗新冠病毒、有薪病假 美眾院通過法案

針對新冠肺炎大流行全國進入緊急狀態，眾院議長波洛西（Nancy Pelosi）和白宮13日同意立法救濟紓困，眾院並於14日清晨以壓倒性多數通過此立法措施；雖然此抗疫法案得到川普支持，但在參院能否安全過關，仍待確認。

眾院以363票贊成、40票反對通過法案，這項法案現在將送交聯邦參議院。川普在表決前就推文表示相挺，並敦促共和黨同志和民主黨支持法案。

波洛西和白宮官員13日針對此項立法進行了數小時談判，取得突破性進展。波洛西還與財政部長米努勤（Steven Mnuchin）就紓困計畫的優先事項，打了十幾通電話。

熟悉白宮計畫的消息人士稱，川普總統直到最後一刻都保持沉默；但他傾向在協議達成後，簽署這項立法。

川普13日晚上推特發文寫道，鼓勵共和黨人和民主黨人一起支持該法案。

波洛西13日稍早在一封寫給民主黨同僚的信中指出，她與政府達成的協議，回應了她認為的頭等大事：「檢測、檢測、檢測。」

她在信中寫道，「為阻止病毒傳播，我們為所有需要檢測的人（包括未投保的人）提供免費新冠病毒檢測；除非所有需要檢測試的人都能免費獲得測試，否則無法有效對抗新冠病毒。」

波洛西還表示，該立法將批准帶薪緊急假、強化失業保險、更多糧食援助以及增加聯邦醫療資金。

波洛西和眾院民主黨領袖本來希望通過他們本周稍早公布的快速立法，但後來與共和黨就可能發生的變化進行討論時，發展並不順利。有共和黨人擔心川普沒有明確接受法案，其他爭議細節還包括救濟法案中有關緊急削減工資稅的經濟前景。

參院多數黨領袖麥康諾(Mitch McConnell)本周稍早對當時提出的立法草案反應冷淡。但他現在已取消下周休會的計畫，這表示參議員將在華府投票表決。