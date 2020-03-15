快訊

藥師被逼下跪磕頭現身了 公會出面先提刑事告訴

帶埃及團慘淪台籍領隊中鏢首例！各旅行社回應了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

免費檢驗新冠病毒、有薪病假 美眾院通過法案

世界日報 / 記者胡玉立／綜合報導
針對新冠肺炎大流行全國進入緊急狀態，眾院議長波洛西（Nancy Pelosi）和白宮13日同意立法救濟紓困，眾院並於14日清晨以壓倒性多數通過此立法措施；雖然此抗疫法案得到川普支持，但在參院能否安全過關，仍待確認。 路透社
針對新冠肺炎大流行全國進入緊急狀態，眾院議長波洛西（Nancy Pelosi）和白宮13日同意立法救濟紓困，眾院並於14日清晨以壓倒性多數通過此立法措施；雖然此抗疫法案得到川普支持，但在參院能否安全過關，仍待確認。 路透社

針對新冠肺炎大流行全國進入緊急狀態，眾院議長波洛西（Nancy Pelosi）和白宮13日同意立法救濟紓困，眾院並於14日清晨以壓倒性多數通過此立法措施；雖然此抗疫法案得到川普支持，但在參院能否安全過關，仍待確認。

眾院以363票贊成、40票反對通過法案，這項法案現在將送交聯邦參議院。川普在表決前就推文表示相挺，並敦促共和黨同志和民主黨支持法案。

波洛西和白宮官員13日針對此項立法進行了數小時談判，取得突破性進展。波洛西還與財政部長米努勤（Steven Mnuchin）就紓困計畫的優先事項，打了十幾通電話。

熟悉白宮計畫的消息人士稱，川普總統直到最後一刻都保持沉默；但他傾向在協議達成後，簽署這項立法。

川普13日晚上推特發文寫道，鼓勵共和黨人和民主黨人一起支持該法案。

波洛西13日稍早在一封寫給民主黨同僚的信中指出，她與政府達成的協議，回應了她認為的頭等大事：「檢測、檢測、檢測。」

她在信中寫道，「為阻止病毒傳播，我們為所有需要檢測的人（包括未投保的人）提供免費新冠病毒檢測；除非所有需要檢測試的人都能免費獲得測試，否則無法有效對抗新冠病毒。」

波洛西還表示，該立法將批准帶薪緊急假、強化失業保險、更多糧食援助以及增加聯邦醫療資金。

波洛西和眾院民主黨領袖本來希望通過他們本周稍早公布的快速立法，但後來與共和黨就可能發生的變化進行討論時，發展並不順利。有共和黨人擔心川普沒有明確接受法案，其他爭議細節還包括救濟法案中有關緊急削減工資稅的經濟前景。

參院多數黨領袖麥康諾(Mitch McConnell)本周稍早對當時提出的立法草案反應冷淡。但他現在已取消下周休會的計畫，這表示參議員將在華府投票表決。

川普 共和黨 民主黨

延伸閱讀

川普終於接受新冠肺炎檢疫 結果是陰性

壞榜樣川普檢測陰性 為何專家還是擔心疫情

鬆一口氣！白宮證實：川普病毒檢測結果為陰性

記者槓上總統… 鐵齒川普不得不「認」的一刻

相關新聞

川普戰疫有功無過？CNN痛批：哪有不願擔責的領袖

隨著新冠肺炎疫情在全球大流行，美國也不例外，川普總統13日在白宮玫瑰花園記者會上，只誇稱自己決定限制中國、歐洲旅客來美而有功，至於國家欠缺檢測器材，解散流行病應對官署，川普以一句「我全沒責任」回敬；有線電視新聞網(CNN)指出，記者會再次揭露川普這人只爭功全諉過的本質。

免費檢驗新冠病毒、有薪病假 美眾院通過法案

針對新冠肺炎大流行全國進入緊急狀態，眾院議長波洛西（Nancy Pelosi）和白宮13日同意立法救濟紓困，眾院並於14日清晨以壓倒性多數通過此立法措施；雖然此抗疫法案得到川普支持，但在參院能否安全過關，仍待確認。

讓美國進入緊急狀態 「史塔福法」是什麼？

川普總統13日根據史塔福法案(Stafford Act)，對新冠病毒疫情宣布全國緊急狀態，授權援助州和地方政府，並豁免一些妨礙醫療服務的法規。

CDC的450頁新冠肺炎防疫手冊川普全打破 政府失民心

在面對新型冠狀病毒大爆發，仍未有治療藥物，甚至連疫苗也沒有的情況下，盡早、準確及可信的溝通，才是政府最強大的「藥物」；然而，白宮幾乎都發布來自多個來源、自相矛盾的混亂訊息，特別是川普總統，完全違反聯邦疾病防治中心(CDC)處理衛生危機的指引，造成更大的危害。

美國傳染病權威！79歲的他歷經六任總統 比川普更獲信賴

在新冠肺炎大舉顛覆人們日常生活之際，全國過敏和傳染病研究所(NIAID)主任佛奇(Anthony Fauci)說出的話，成了人們賴以區別事實與虛幻的安定之聲。

川普有權取消或延後選總統？NO

新冠肺炎疫情升溫，美國的路易斯安納州和喬治亞州先後宣布推遲初選，那麼，美國總統川普有權力宣布取消或延期舉行總統大選嗎？答案是：沒有。

憂心疫情 喬治亞州總統初選延至5月舉行

美國喬治亞州今天宣布，新冠肺炎疫情考量下，本月24日的2020總統大選黨內初選將延至5月19日舉行，成為繼路易斯安那州之...

療養院為何疫情爆發？美國柯克蘭混亂的「長照防疫」啟示錄

「說好的人生照護，卻只能在疫情中等死？」美國在武漢肺炎疫情的嚴重擴散下，已宣布進入「國家緊急狀態」。如今美國境內的疫情發展已出現大幅變化，2月底在華盛頓州柯克蘭市的一間長照安養機構「人生照護中心」（Life Care Center），出現美國首位因疫情死亡的病例後，潛伏的院內感染危機立即爆發，安養中心的住民與員工陸續出現疑似症狀；全美確診死亡人數中，竟超過半數來自這家人生照護中心，原本在當地有著極高評價與服務品質的安養機構，為何成為感染惡化的病毒之家？面對疫情時每一步的疏忽與差錯，未料卻步步鋪墊成險境——柯克蘭人生照護中心並非個案，安養機構的運作特性有哪些防疫風險？直接關閉安養院就能一勞永逸嗎？封院隔離之後，生命照護問題仍是殘酷的考驗。

星期人物／絕地反攻 拜登關鍵時刻「挺起來」

先後在賓州和德拉瓦州的天主教家庭長大的拜登（Joe Biden），父親是汽車推銷員，討厭別人自怨自艾，給兒子奉行的建議是...

曾接觸染疫澳洲內政部長 伊凡卡在家工作

美國總統川普的女兒兼幕僚伊凡卡．川普（Ivanka Trump）因為曾與後來確診新冠肺炎的澳洲官員會面，今天她待在家中工...

抑制新冠肺炎擴散 美國暫禁軍人國內旅行

美國軍方今天表示，為了遏阻2019冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱新冠肺炎）擴散，並控制疫情對軍方的衝擊，除了某些例...

終於臣服於現實！川普如何從淡化疫情到嚴峻面對

新冠併毒疫情在美國爆發後，川普一直淡化處理疫情可能帶來的衝擊，還指控媒體過度渲染，製造不必要的社會恐慌；但是，他在13日終於臣服於現實，公開宣布美國進入緊急狀態，並撥出500億元來因應...

熱門新聞

美股上周為何狂跌又狂飆？5因素讓市場抓狂

美股下周震盪難免 可能年中才會見底

亂世如何理財？ 新冠肺炎疫情延燒下的投資術

美國第四台也掀大退潮！調查: 「剪線族」年增三倍

編輯推文稱「新冠病毒令人痛快」 朝日新聞道歉

李顯龍：新冠肺炎疫情對新加坡經濟傷害恐甚於金融海嘯

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。