川普戰疫有功無過？CNN痛批：哪有不願擔責的領袖

隨著新冠肺炎疫情在全球大流行，美國也不例外，川普總統13日在白宮玫瑰花園記者會上，只誇稱自己決定限制中國、歐洲旅客來美而有功，至於國家欠缺檢測器材，解散流行病應對官署，川普以一句「我全沒責任」回敬；有線電視新聞網(CNN)指出，記者會再次揭露川普這人只爭功全諉過的本質。

CNN 13日報導，一個總統會說自己全沒責任，史上前所未有，尤其是在一次會記入歷史的公衛危機當中，需要檢測是否中了新冠病毒的人，卻無法取得檢測器材，則更是如此。

CNN指出，川普想告訴大家，疫情不是他起頭的。任何大流行病達到這樣傳染及致死率，沒有政府可以事先做好準備，處理時一定會磕磕跘跘。政府及民間部門被迫面對這麼龐大挑戰，總之是會犯錯。

真正的危險在組織的最高領導不願認錯。一個領袖總是在指責別人，那個組織專注於當前挑戰的能力，就大幅削弱。原因在頭兒一直玩諉過那一套，他手下會怎樣，就可想而知。

川普沒半點傳統上與良好領袖相關的特質，這不是新鮮事。他似乎總愛耍陰招，醜化對手為邪惡，又不講老實話，案例不勝枚舉；總是大口吞功，規避責備。川普世界裡，責任總是別人的，他可沒有。

川普在記者會上被問到他解散流行病辦公室是否有責任，他說這個問題很卑鄙，也不是他解散的，他並不知道這件事。

再被問到美國欠缺新冠病毒檢測器材，全國過敏和傳染病研究所主任佛奇(Anthony Fauci)已承認失職，但川普卻說，2009年豬流感爆發時，前政府準備更糟，那才是大災難。CNN表示，一個從不願承擔責任的領袖，怎麼能算是領袖。