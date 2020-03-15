讓美國進入緊急狀態 「史塔福法」是什麼？

川普總統13日根據史塔福法案(Stafford Act)，對新冠病毒疫情宣布全國緊急狀態，授權援助州和地方政府，並豁免一些妨礙醫療服務的法規。

1988年制定的史塔福法案，通常用於饑荒或颶風之類的天災，而非公共衛生危機。但是，宣布全國緊急狀態為聯邦應付危機提供彈性。

公衛應變基金自1999年就未曾獲得經費，不過聯邦急難管理局(FEMA)的災難基金有426億元資金。

根據史塔福法案宣布全國緊急狀態必須由州長提出要求，而華盛頓州長英斯利12日向主持抗疫的副總統潘斯提出這種要求，以釋出抗疫第一線作業所需的資源。華盛頓州是美國最先出現新冠患者，疫情也鬧得最凶的地方，迄今已有31人喪生。

英斯利說，宣布全國緊急狀態，使聯邦政府能向各州直接提供援助，以應付居民對醫療、居住、食物、現金資助等各方面的需求。

FEMA資金將為各州和地方政府提供防制疫情的75%費用。例如，如病患多得醫院人滿為患，這些錢可能用於設立臨時醫療設施、調度呼吸器之類的醫療器材，以及其他各種需求。

川普的命令授權衛生福利部長採取下列行動：

豁免法規以提供遙距醫療服務，包括遙距看診和安排住院。 豁免某些聯邦執照規定，讓醫生能夠跨州提供醫療服務。 豁免鄉區「危急需求醫院」最多只能有25張病床，或住院不得超過96小時的規定。 豁免必須住院滿三天才能轉送療養院的規定。 准許醫院引進更多醫生和增加辦公室空間。 豁免嚴格限制只能在醫院裡面治療病人，以增加急診作業能量的法規。

聯邦醫療保險和醫療補助計畫服務中心(CMS)主管維爾瑪說，豁免法規可排除妨礙醫療作業的限制。

CMS也準備向療養院發布準則，除了臨終病人之外，暫時限制所有訪客和非必要人員。維爾瑪說：「我們必須保護病弱的老年人。」