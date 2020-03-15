聽新聞
test
0:00 / 0:00
讓美國進入緊急狀態 「史塔福法」是什麼？
川普總統13日根據史塔福法案(Stafford Act)，對新冠病毒疫情宣布全國緊急狀態，授權援助州和地方政府，並豁免一些妨礙醫療服務的法規。
1988年制定的史塔福法案，通常用於饑荒或颶風之類的天災，而非公共衛生危機。但是，宣布全國緊急狀態為聯邦應付危機提供彈性。
公衛應變基金自1999年就未曾獲得經費，不過聯邦急難管理局(FEMA)的災難基金有426億元資金。
根據史塔福法案宣布全國緊急狀態必須由州長提出要求，而華盛頓州長英斯利12日向主持抗疫的副總統潘斯提出這種要求，以釋出抗疫第一線作業所需的資源。華盛頓州是美國最先出現新冠患者，疫情也鬧得最凶的地方，迄今已有31人喪生。
英斯利說，宣布全國緊急狀態，使聯邦政府能向各州直接提供援助，以應付居民對醫療、居住、食物、現金資助等各方面的需求。
FEMA資金將為各州和地方政府提供防制疫情的75%費用。例如，如病患多得醫院人滿為患，這些錢可能用於設立臨時醫療設施、調度呼吸器之類的醫療器材，以及其他各種需求。
川普的命令授權衛生福利部長採取下列行動：
豁免法規以提供遙距醫療服務，包括遙距看診和安排住院。
豁免某些聯邦執照規定，讓醫生能夠跨州提供醫療服務。
豁免鄉區「危急需求醫院」最多只能有25張病床，或住院不得超過96小時的規定。
豁免必須住院滿三天才能轉送療養院的規定。
准許醫院引進更多醫生和增加辦公室空間。
豁免嚴格限制只能在醫院裡面治療病人，以增加急診作業能量的法規。
聯邦醫療保險和醫療補助計畫服務中心(CMS)主管維爾瑪說，豁免法規可排除妨礙醫療作業的限制。
CMS也準備向療養院發布準則，除了臨終病人之外，暫時限制所有訪客和非必要人員。維爾瑪說：「我們必須保護病弱的老年人。」
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言