CDC的450頁新冠肺炎防疫手冊川普全打破 政府失民心

在面對新型冠狀病毒大爆發，仍未有治療藥物，甚至連疫苗也沒有的情況下，盡早、準確及可信的溝通，才是政府最強大的「藥物」；然而，白宮幾乎都發布來自多個來源、自相矛盾的混亂訊息，特別是川普總統，完全違反聯邦疾病防治中心(CDC)處理衛生危機的指引，造成更大的危害。

CDC是在2001年炭疽病來襲，在溝通造成大災難後，由180多位專家共同撰寫了長達450頁的手冊，概述了美國領導人在危機期間應如何與公眾對話。就以今次爆發新冠病毒為例，如何避免數以百萬人受感染，完全取決於領導人發出明確的公共衛生指示，以及公眾信任政府的指示而倖免於難。

不過，前聯邦食品暨藥品管理局(FDA)最高官員、現任約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）教授約沙夫斯坦（Joshua Sharfstein）直批，「（川普）總統似乎把這本手冊扔掉了」。

還在兩星期前，川普表示美國很快沒有感染個案，但實際是確診數字持續飆升，13日在宣布全國進入緊急狀態時，川普拒絕對延誤抗疫承擔任何責任。

CDC手冊撰寫人之一、韋恩州立大學風險溝通專家西格（Matthew Seeger）認為，川普的做法令人非常沮喪，只會造成更大的焦慮，更嚴重的不確定性及對社會的破壞。

公共健康危機專家表示，良好的公共衛生溝通背後的基本原理非常簡單：保持一致、要準確。

按照CDC的手冊，不要隱瞞重要信息，最重要的是，如果沒有準備，就不要亂說話。

可是自爆發新冠病毒以來，白宮每天都發出自相矛盾的信息，完全違反手冊中的第一條準則。此外來自政府最高層過於輕率及不切實際的溝通，只會令民眾更加恐慌，更不信任政府。

CDC手冊中有整整一章專門說明要「選擇合適的發言人」，但面對新冠疫情，出來說話的不是最高衛生官員而是政客，衛生官員統統讓路給川普或副總統潘斯。

公共衛生官員擔心，川普削弱公眾對科學的信任、專家與政客之間不斷自相矛盾的信息，使得公眾根本不知道應該聽誰的，最後只會造成更大的危難。