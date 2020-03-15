美國傳染病權威！79歲的他歷經六任總統 比川普更獲信賴

在新冠肺炎大舉顛覆人們日常生活之際，全國過敏和傳染病研究所(NIAID)主任佛奇(Anthony Fauci)說出的話，成了人們賴以區別事實與虛幻的安定之聲。

現年79歲的佛奇，先後為六任美國總統提供傳染病建言；從年齡來看，他屬於新冠病毒(COVID-19)高風險群體；但他全天候工作，每天睡眠時間只有幾小時，仍充滿活力。截至12日，他仍未接受過新冠病毒測試，他工作的衛生署(NIH)說，因為不需要。

佛奇出生於紐約布魯克林的一個義大利裔家庭，1984年成為國家過敏和傳染病研究所負責人，當時美國正處於愛滋病危機中。小布希總統(George W. Bush)於2008年頒授總統自由勳章給他。

1990年，當愛滋病運動人士抗議政府冷漠態度時，佛奇邀請他們共同討論此議題。他還協助川普有關美國終結愛滋病毒的提案。儘管他的職業生涯一直是在政府部門度過，但他似乎並未失去人性關懷，這可能是他成功扮演溝通者角色的關鍵。

過去30多年來，佛奇處理過HIV、SARS、MERS、伊波拉病毒以及2001年的生物恐怖主義炭疽攻擊，突如其來的恐懼與混亂，對佛奇來說，不是新鮮事。

佛奇發言坦率易懂，能將複雜醫學訊息以日常用語傳達出來，既不誇張也不輕描淡寫。談到因應新冠肺炎疫情爆發策略時，他向國會眾院委員會打比方：「打冰球時，不會只看冰球在哪裡，而是滑到冰球即將到達的位置。」

為防止病毒傳播，佛奇主張採取遏制措施，若發生社區傳播即以緩解措施檢視其危害，立即努力提高檢測水平，並透過長短期科學研發出治療方法和疫苗，以最終消滅病毒。

面對一個不久前還在拿新冠肺炎與流感相比的總統，佛奇同時贏得兩黨議員及川普政府官員的尊重。

佛奇前幾天告知國會，政府制度的設計無法針對潛在感染進行大規模檢測。他說：「我們得承認，這是個敗筆。」但他支持川普對歐洲旅行者設限。川普也沒有因為他的坦率而少稱讚他。

佛奇上周在眾院監督改革委員會答詢時表現沉穩，但他不容任何人質疑他在科學方面的正直誠信。他說：「我服務過六位總統，除了說出確切科學證據並提出政策建議外，我什麼也沒做。」