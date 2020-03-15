新冠肺炎疫情延燒下的投資術

這段時間以來，幾乎所有人的日常生活幾乎都受新冠肺炎疫情影響，金融市場自然也難以倖免，甚至上演暴漲暴跌的戲碼，有些人的財富因而受創。而憂心股市震盪恐將影響到個人財富者究竟該怎麼辦？財經網站CNBC請來五位理財顧問，告訴你在這樣的亂世下要如何投資理財。

首先，要保持鎮定；接著，先做這四件事：

●「佛心」看待自己的投資

多數理財顧問都會告訴你，時值多事之秋，就要「佛心」看待投資。新澤西認證財務規劃師（CFP）Ryan Marshall表示，現在也是重新檢視投資目標的好時機。如果你買房產，房市大跌使你坐立難安，當事過境遷後，你就要考慮調整你的投資策略。

雖然你可能聽過別人建議你「現在是進場的好時機」，Marshall說不必理會這些言論，因為比起試圖達成一筆「交易」，持續進行投資更重要。

他說，「在任何市場進入修正期間，要準確接刀幾乎不可能辦到」，「如果你真的有個多元投資組合，最近市況走跌時，部分投資應該會表現不錯。如果你的每個投資都隨景氣載浮載沉，那就代表你的投資組合沒有你想的那麼多元」。

晨星個人理財主管Christine Benz說，在經濟不確定的時期，暫停投資並將資金放到較安全的地方才符合常理，但投資人切勿衝動。

他說，「事實上，你必須願意承受某些不確定性，還有風險，如果你計劃要跑贏通貨膨脹」，「長遠來看，高風險資產，亦即股票，回報比低風險資產高出不少，預設這個趨勢在未來依然如此才合理」。

鳳凰城認證財務規劃師Alexander Koury建議，少看社群媒體和其他製造恐慌的新聞。

Koury說：「過去每次疫情恐慌都拖累市場，但過了三至六個月後市場又回歸常態，多數情況下市場終究會產生正報酬。」儘管耕耘不見得保證有收穫，但長期來看，市場還是增值不少。

●提高緊急預備金

納什維爾認證財務規劃師Shaun Melby說，到目前為止，你的財務優先事項應該是確保你有足夠的緊急預備金。這點相當重要，原因是美國沒有強制帶薪病假的規定。若是疫情導致你生病無法工作，或是丟掉飯碗，你將需要這筆備用資金，至於金額不妨設定為足以應付三到六個月開銷。

●幫助他人

西雅圖認證財務規劃師Michelle Fait說，如果行有餘力，就幫助你的朋友、家庭和更大的社群。她說，「如果你夠健康，且不違反當地的規範，那就持續出門光顧當地的企業」；「當人們都待在家，不出門消費，店家就沒有收入，最後只能走向倒閉一途。」如果你不幸被隔離，Fait建議可改用捐錢給食物銀行。

●勤洗手

紐約認證財務規劃師Tracy Sherwood指出，遇到這樣的事，你也只能認了，所以要繼續勤洗手。