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美股下周震盪難免 可能年中才會見底

經濟日報 / 編譯劉忠勇／綜合外電
美國總統川普宣布釋出數百億美元抗疫資金，令投資人軍心大振。美聯社
美國總統川普宣布釋出數百億美元抗疫資金，令投資人軍心大振。美聯社

道瓊工業指數周五飆漲1,985點，創史上最大漲點。美股三大指數漲幅都超過9%，是2008年來最佳表現。美國總統川普宣布全美進入緊急狀態，釋出數百億美元抗疫資金，點燃美股旺盛漲勢，不過，從本周全球市場震天殺聲來看，下周預料仍將呈現震盪走勢。

道瓊指數終場飆漲9.4%，收在23,185.62點。標準普爾500指數和那斯達克綜合指數分別大漲9.3%和9.4%。標普500指數幾乎收復昨天崩跌9.5%的九成失地。一周狂亂交易下來，道瓊工業指數仍跌10.4%，標普500指數跌8.8%，那斯達克跌8.2%。

費城半導體指數周五猛漲10.9%，完全收復周四失土。台積電ADR更狂漲7.3%，創下2018年11月26日來最大漲幅，超越周四6.8%頹勢，周線跌5.2%，跌幅小於費半的9.2%。

川普周五在白宮宣布釋出多達500億美元抗疫資金，也承諾加強病毒篩檢、取消就學貸款利息、採購大量原油做為戰略儲備。

RW Baird&Co策略師畢托斯說：「我認為他們盡其所能防止經濟重摔。我認為下周還有更多財政措施。」

美股本周因崩跌多次觸發熔斷機制，素有「恐慌指數」之稱的芝加哥選擇權交易所（CBOE）波動率指數（VIX）連續六日在40以上，周四更飆上75，是金融海嘯以來最高水準。

財富顧問公司BOS主管艾利森說：「在空頭市場，又在此危機重重的時候，容易出現大跌大漲的劇烈波動。投資人的預期心理也由此應驗：市場跌跌不休時大家爭相要逃，怕錯過底部又跑回來。」

知名股市預測大師雅德尼（Ed Yardeni）認為，美股會重現類似1987年的情況，他認為到今年年中以前都還會下跌，標普500指數今年底會回到2,900點，高於本周收盤的2,480點。

美股 標普 川普

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