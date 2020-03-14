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終於臣服於現實！川普如何從淡化疫情到嚴峻面對

世界日報 / 記者顏伶如／綜合報導
美國總統川普。 路透社
美國總統川普。 路透社

新冠併毒疫情在美國爆發後，川普一直淡化處理疫情可能帶來的衝擊，還指控媒體過度渲染，製造不必要的社會恐慌；但是，他在13日終於臣服於現實，公開宣布美國進入緊急狀態，並撥出500億元來因應，大動作地推出因應措施，凸顯出他面臨了來自各方巨大的壓力。

結束在佛羅里達州打高爾夫球及參加募款活動的周末之後，川普總統周一搭機返回華府，已經做好準備的幕僚們則在白宮等候著；就在川普輕鬆過周末的同一時間，部會首長對於如何回應新型冠狀病毒疫情感到越來越憂心，忙著商量要如何說動川普。

周一下午3時剛過，川普走下「海軍陸戰隊一號」(Marine One)後直接進入白宮西廂，立即聽取經濟、衛生部門高層官員報告，力陳為何必須盡快嚴肅面對疫情，頒布有關財政及公共衛生方面的緊急紓困方案。這場會議的出席者包括副總統潘斯、白宮經濟顧問庫德洛(Larry Kudlow)以及財政部長米努勤(Steven Mnuchin)。

知情人士指出，會議結束後不久，川普便透露出願意採取積極立場的意願，至少與當天早晨的態度已經不一樣，當時他還把新冠病毒比喻成季節流感，並在推文寫道「不會因為流感爆發而關閉任何設施，生活與經濟一切照常。」

周一晚間，川普突然現身白宮新聞簡報室，告訴媒體記者說正在考慮免收工資稅(payroll tax)，還預告說很快將推出重大的經濟紓困計畫。

從周一晚間這次發言之後，川普面對疫情的態度出現了與先前截然不同的論調。相隔大約48小時之後，他在白宮橢圓形辦公室透過電視轉播，向美國民眾表示美國出現了「可怕的傳染病」。

回顧短短兩周之前，儘管聯邦衛生主管機關已經表示，新冠病毒在全美蔓延已經不是「會不會」而是「何時」的問題，當時川普還自信滿滿地說，美國很快就會出現「零確診」的好現象。

從淡化疫情到宣布緊急狀態，川普立場改變除了與幕僚及政府高層的進諫有關，過去一周之內連續發生的狀況，包括股市暴跌、世界衛生組織(WHO)宣布新冠病毒進入全球大流行等，也令他開始轉而以嚴峻態度正視問題。

川普 白宮 COVID-19 新冠肺炎

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