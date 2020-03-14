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「白卡」抗疫？各州要求放寬權限 川普政府拒絕

世界日報 / 編譯黃秀媛／綜合13日電
新冠疫情愈演愈烈，可是雖然加州和其他州一再要求，川普政府仍不准各州更自由運用醫療補助計畫 (Medicaid，俗稱白卡)擴大醫療服務，以因應當前危機。 美聯社
新冠疫情愈演愈烈，可是雖然加州和其他州一再要求，川普政府仍不准各州更自由運用醫療補助計畫 (Medicaid，俗稱白卡)擴大醫療服務，以因應當前危機。 美聯社

新冠疫情愈演愈烈，可是雖然加州和其他州一再要求，川普政府仍不准各州更自由運用醫療補助計畫 (Medicaid，俗稱白卡)擴大醫療服務，以因應當前危機。

以前發生九一一恐怖攻擊、卡翠納颶風和流感疫疾等緊急情況，兩黨政府都曾放寬Medicaid法規，授權各州應付激增的醫療需求。

但是，全球爆發新冠疫情幾個月，白宮和聯邦高級衛生官員仍未採取必要步驟，讓各州充分利用政府龐大的醫療安全網防止疫疾擴大。

「洛杉磯時報」報導，這種情況使各州更難迅速把貧民納入保險，讓他們一旦暴露於出現新冠病毒的環境，能夠獲得必要的檢驗或治療。

這種情況也可能妨礙各州引進新的醫療人員、設立緊急診所、展開隔離檢疫，以及照顧極可能感染新病毒的遊民。

聯邦衛生官員遲遲沒有作為，可能是因為川普總統先前一直有意淡化問題的嚴重性，直到13日才宣布全國進入緊急狀況。這是讓各州豁免Medicaid管制法規以更靈活對付疫情的重要步驟，但川普政府也有意限制參加Medicaid的人數。

Medicaid和相關的兒童健康保險計畫，為7000多萬低收入者提供醫療保險。為了遏制詐欺，聯邦嚴格規定參加資格和福利，各州如不切實遵行可能遭到處罰。不過碰到重大災難，聯邦通常會提供豁免，准許各州簡化申請程序，而且不必費時查證申請人的收入和其他資料，迅速讓人加入Medicaid。

發生新病毒傳染的州希望藉此加強控制疫情，並確保為了應付大批病患而設立的機動診所和其他臨時設施，能向Medicaid申請費用。遊民眾多的加州、華盛頓州和紐約州等地，也希望利用Medicaid經費協助不只需要醫療，也需要住所和其他服務的染疫遊民。

這些做法都需要豁免，而加速獲得豁免的最快捷途徑，就是由總統宣布全國緊急狀態。美國醫學會、美國醫院協會和美國護士協會12日共同致函敦促總統這樣做，可是白宮沒有透露川普的意向。

川普 新冠肺炎 COVID-19

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