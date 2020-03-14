12州因疫情停課！洛杉磯聯合學區停2周 俄勒岡州高中以下皆停

繼俄勒岡州州長布朗(Kate Brown)12日晚間宣布全州幼稚園至高中12年級(K-12)從下周一起停課至3月31日後，全美第二大的加州洛杉磯聯合學區（LAUSD）13日也宣布從16日起停課兩周，以防止新冠肺炎擴散。

截至13日晚間，全美至少已有12個州因為新型冠狀病毒(COVID-19)疫情而宣布全州或全郡停課。

包括加州洛杉磯、密西根州、俄亥俄州、馬里蘭州、肯塔基州、喬治亞州、華盛頓州、新墨西哥、西維吉尼亞、伊利諾、威斯康辛、路易斯安納州在內，近日都已陸續宣布全州或某些疫情嚴重的地點全郡停課。

洛杉磯聯合學區（LAUSD）13日宣布從16日起停課兩周，以防止新冠肺炎擴散。總監伯納（Austin Beutner）表示，對於需要額外幫助的家長，學區將從18日起開設40個「家庭資源中心（family recourse centers）」，提供餐飲與課程輔導。學區內超過47萬學生會開始在線上學習。

伯納表示，新冠肺炎是學區從未遇到過的「未知水域（uncharted waters）」，依據防疫專家的建議，儘管截至13日學區沒有確診新冠肺炎病例，但出於公共健康考量，學區決定關停兩周。學校關閉期間，所有職員仍可領取薪水。

俄勒岡布朗州長的停課宣布，其實比俄勒岡州某些公立學區及私立學校遲了一步；泰格爾-圖瓦勒頓學區(Tigard-Tualatin District )缺然沒有師生或教職員工傳出確診案例，本周稍早仍然宣布全面停課。近幾天來，波特蘭地區公立學校教師工會不斷透過各種管道，要求教育主管機關宣布停課。

如同疫情重災區的華盛頓州柯克蘭(Kirkland)「生命照護中心」(LifeCare Center)養老院一樣，位於俄勒岡州列巴農(Lebanon)的「愛德華艾爾沃斯退疫軍人老人之家」(Edward C. Allworth Veterans Home)也出現住戶案例頻增的狀況。

俄勒岡州衛生總局(Oregon Health Authority)12日晚間指出，「愛德華艾爾沃斯退疫軍人老人之家」有六名退役老兵出身的住戶接受新冠病毒檢測之後推定陽性，讓俄勒岡州全州確診案例累計達到30人。這六名退役軍人中，只有一人年齡在55歲至74歲之間，其餘五人都超過75歲，這六個新增案例疑似與先前這所老人院出現的兩個確診案例有關。