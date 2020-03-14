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班機降落才告知確診！男子被列黑名單終身拒載

聯合報 / 編譯周辰陽／即時報導
捷藍航空編號B6-253航班，11日晚間從紐約市飛到佛州棕櫚灘。機上一位乘客於飛機著陸後告知機組員，接獲新冠肺炎篩檢結果呈陽性的通知。捷藍航空直接宣布，將此人列入終身拒載的黑名單。畫面翻攝：WFLX.com
捷藍航空編號B6-253航班，11日晚間從紐約市飛到佛州棕櫚灘。機上一位乘客於飛機著陸後告知機組員，接獲新冠肺炎篩檢結果呈陽性的通知。捷藍航空直接宣布，將此人列入終身拒載的黑名單。畫面翻攝：WFLX.com

美國正面對來勢洶洶的新冠肺炎疫情，卻仍有人不自愛，在篩檢結果出爐之前，就搭機從紐約飛到佛州，結果被航空公司列入終身拒載的黑名單。

外媒報導，這名乘客11日晚間搭乘捷藍航空（JetBlue）編號B6-253航班，從紐約市飛到佛州棕櫚灘。就在飛機起飛之前，這名乘客收到簡訊，證實新冠肺炎確診，但他直到飛機著陸後才告知機組員。

「我和他就相隔一個走道，他是在2天前接受篩檢，就座後接到電話或簡訊，被告知確診。」同機乘客羅德曼（Scott Rodman）告訴媒體，「他被帶到飛機後半部時，有戴上口罩和手套。我跟他的妻子坐在同一排，她有提到他覺得不舒服。」

得知此事後，航空公司隨即聯絡當地衛生部門，同班機的114名乘客被扣在停機坪2小時後獲准離開。主管單位並未要求他們自我隔離，但仍要求乘客注意是否出現症狀。捷藍和機場工作人員事後依規定，將客機、登機門、安檢站、休息室、自助報到機和電梯都進行消毒。

「我們被告知，可以去想去的地方。」羅德曼轉述，「因為他沒有打噴嚏或咳嗽，所以我們沒問題。」

「本公司認定這位顧客…明知他正在等待新冠肺炎篩檢結果，卻未向任何一位捷藍航空人員揭露此事。」捷藍航空聲明指出：「昨晚事件讓本公司機組員、顧客、聯邦及地方官員深感不安，這本來是能輕易避免的。因此，這位顧客往後將不得搭乘捷藍的航班。」

新冠肺炎 COVID-19

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