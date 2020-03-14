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93歲「夏威夷公主」資產 法官裁定須信託

世界日報 / 記者胡玉立／綜合報導
法官裁定，93歲夏威夷公主2億資產不能自理。圖／世界日報提供
法官裁定，93歲夏威夷公主2億資產不能自理。圖／世界日報提供

高齡93歲的「夏威夷公主」艾柏蓋兒卡瓦納納克(Abigail Kawananakoa)擁有的2億1500萬元財產，究竟需不需要信託管理人？這椿引起夏威夷當地人士高度關注的財產糾紛案，法官13日裁決結果是：「需要」。

卡瓦納納克2017年6月中風後，夏威夷遺囑認證法官(probate judge)讓當時卡瓦納納克的律師萊特(James Wright)自7月開始全權處理卡瓦納納克的財產。但同年10月，卡瓦納納克與相伴她20年的女伴維羅妮卡沃斯(Veronica Gail Worth)完婚，並解雇萊特，強調自己已經康復，有能力自理財產。她的基金會董事會成員指沃斯操縱了她，卡瓦納納克2億1500萬元信託資產的未來，端看此官司如何裁奪。

卡瓦納納克9日在法庭上表示，她很好，也不同意自己受到中風之苦。在被律師問到，是否知道她的信託管理人是誰時，卡瓦納納克答道：「我還沒死，你說信託人是什麼意思？既然我還活著，幹嘛要有人來管理我的財產？」

夏威夷州法官詹姆斯阿什福德（James Ashford）13日裁決時表示， 「卡瓦納納克女士迷人又優雅，很有幽默感也非常可愛。但儘管如此，法院認定，除了年齡因素之外，卡瓦納納克因為有障礙，不能有效管理她的財產和生意。」

卡瓦納納克是愛爾蘭商人詹姆斯坎貝爾（James Campbell）的曾孫女；坎貝爾因經營製糖廠致富，持有夏威夷最多土地。卡瓦納納克被認為是夏威夷王國王子大衛卡瓦納納克(David Kawananakoa)後裔，被許多人視為是有王室血統的「夏威夷公主」。

夏威夷 中風 愛爾蘭

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