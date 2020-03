丕優研究：美39%年輕人認億萬富翁不利社會

丕優研究中心(Pew Research Center)的調查指出,在現今接近創紀錄的財富集中時代,認為億萬富翁的存在對社會不利的年輕美國人,相當於持相反意見的同儕兩倍以上。

「華盛頓郵報」報導,丕優的調查發現,在未滿30歲的人當中,有39%支持「個人財富超過10億元的人」不利於社會的觀念,16%則表示億萬富翁對社會有益。

值得注意的是,有45%年輕人對這一點並不重視。

民主黨總統初選活動可能銳化了年輕人的這些態度,甚至於使超級富豪彭博與社會主義的桑德斯(Bernie Sanders)對抗,後者稱億萬富翁不該參選總統,挑戰白宮的另一位億萬富翁(川普總統)。

「贏者通吃:改變世界的菁英假面」(Winners Take All: The Elite Charade of Changing the World)一書作者吉利達拉達斯(Anand Giridharadas)說:「過去幾十年主宰美國的傳統觀念認為,億萬富翁之所以有錢,因他們比我們聰明。」但他說,丕優的調查結果顯示,年輕人認為億萬富翁「透過操縱稅法、合法政治行賄、在開曼群島等避稅港避稅,以及為使他們受益的政策遊說等方式積累財富。」

年輕人的經濟狀況也解釋了他們對超級富豪的一些懷疑。在2016年,以未屆35歲的年輕人為首的中位家庭,淨資產約為1萬1000元。實際而言不及1980年代的年輕人,部分原因是欠下有錢人和大公司的巨額學貸。

與此同時,在30至49歲之間的美國人,24%稱億萬富翁壞多於好,20%持相反意見。

調查還顯示,如今有近三分之二美國人稱富人之所以富有,是因為「他們在人生中擁有更大優勢」,自2017和2018年以來,這個比率大幅上升。只有33%的人說,個人財富歸因於努力工作。

去年紐約時報的一項調查發現,63%美國人(包括57%的共和黨人),贊成向千萬富翁徵收財富稅。