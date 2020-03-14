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智庫分析：多數勞工付不起中產階級基本開銷

世界日報 / 記者胡玉立／綜合報導
一般勞工收入，付不起中產階級基本開銷所需。圖／世界日報提供
一般勞工收入，付不起中產階級基本開銷所需。圖／世界日報提供

儘管美國經濟在某些方面表現甚佳，失業率也在50年來最低點徘徊，但數以百萬計國人感覺不到生活變好了；原因之一是：大多數勞工收入，不足以維持中產階級日常生活所需。

新成立保守派經濟智庫「美國指南針」（American Compass）執行董事卡斯（Oren Cass）表示，根據該智庫最新分析，今日美國典型男性勞工須工作53周、典型女性勞工須工作66周(比男性多13周)才能支付所謂的年度「繁榮成本」（醫療及住房所需的基本生活開銷）。

但在1985年，同樣條件男性勞工只需工作30周、女性勞工需工作45周，即可支付相同開銷。

隨著生活必需品成本上升，許多家庭不得不設法增加第二份工作或削減開支，以保持中產階級地位。但這些作法可能讓人承受愈來愈大的財務壓力。

卡斯指出：「如果你覺得自己的家庭在當前經濟環境下正面臨挑戰，這種感受是很正確的，一點也不用覺得自己太瘋狂。」

卡斯曾任曼哈頓研究所(Manhattan Institute)資深研究員，他制定了「繁榮成本」指數(The Cost of Thriving Index)以衡量當今經濟統計數據(如消費者物價指數)與人們面臨實際財務壓力之間的差距。

消費者物價指數(衡量通貨膨脹的標準)著重於食物、衣著、住房及其他家庭所需基本成本，但不一定能反映出支付今日社會事物費用面臨的挑戰，例如確保有房可住或上大學成本不斷上升等等。

「繁榮成本」指數著重四個部分：住房（三臥室）成本、家庭健康保險、公立大學一學期費用及駕駛汽車費用。卡斯說，一般家庭預算現在很難應付這些開銷，「過去對普通家庭來說似乎合理的事情，變得越來越困難。」

卡斯說，提高一般勞工工資的經濟改革「確實很重要」。與其採行某些民主黨候選人提議（如參議員桑德斯提出的免費升大學計畫），卡斯建議另外一種作法，那就是：投資其他途徑，讓勞工獲得更好的工資報酬。

卡斯表示，「建立一個讓人滿足其所處位置並提供工作機會的教育體系，就可以讓人們獲得更理想的工資。」

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