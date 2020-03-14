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川普宣布緊急狀態防疫 和蓋圍牆的緊急狀態哪裡不同?

聯合報 / 編譯胡夢瑋／即時報導
美國總統川普13日宣布美國進入緊急狀態。路透
美國總統川普13日宣布美國進入緊急狀態。路透

美國總統川普13日宣布全美進入緊急狀態，動用行政權力和聯邦資金指揮調度各地救災防疫。

根據「斯塔福德災害救援和緊急援助法」（Stafford Act），聯邦政府在面對公共衛生及天然災害時能夠援引此法宣布國家進入緊急狀態。美國前總統柯林頓曾在2000年因應西尼羅河病毒（West Nile Virus）疫情時援用此法。

美國進入緊急狀態的最大影響為，各州可取得更多資金，以面對醫療人員、加強設施、治療病患方面的更多支出。

川普並非首次援用該法，加州山林大火、佛州颶風帶來災害時，他曾援引此法讓聯邦提供協助和額外財務支援。

該法過去也曾被用來回應衛生災害，柯林頓2000年回應西尼羅河病毒使用，當時聯邦政府撥出500萬美元聯邦資金協助控制蚊蠅。

這次緊急狀態跟川普去年為了邊界圍牆取得資金不一樣，造牆宣布的緊急狀態是根據美國國家緊急法（National Emergencies Act）。

川普 柯林頓

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