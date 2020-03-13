僅剩三州未淪陷！疫情升溫 全美國進入「關閉模式」

新型冠狀病毒疫情持續在全美國升溫，從聯邦到州、郡，從各級政府到各級學校，從博物館、百老匯劇院到國家動物園等許多機構，12日陸續宣布暫停對外開放，許多娛樂活動也紛紛取消，數月以來對疫情發展一直冷眼旁觀的美國，開始進入不知伊于胡底的「關閉模式」。

全美47州和哥倫比亞特區新冠肺炎疫情快速擴散，12日增至確診至少1663例、41人死亡；其中華州確診增至373例；紐約州一夜增112例，達到328例，紐約市長白思豪宣布進入緊急狀態，也導致全市封城謠言四起。

威斯康辛、田納西州和蒙大拿州12日加入後，共27州和華府進入公衛緊急狀態；緬因州傳出首例確診，使全美僅剩三州未淪陷，另外德州甚至出現一名美國航空(American Airlines)機師確診。

川普已取消科羅拉多州和內華達州的競選活動；根據兩名政府消息人士，白宮也取消12日晚間的聖派翠克節(Saint Patricks Day)舞會。

國會12日也宣布，國會大廈(US Capitol)及參、眾兩院辦公樓暫停對外開放，直至4月1日；但聯邦議員、幕僚、記者、官方訪客等仍可進出；白宮和五角大廈也決定暫時取消所有參觀活動。

制定對策 國會參院取消休會

但參院多數黨領袖麥康諾(Mitch McConnell)表示，取消參院原定下周開始的休會，議員將留在華府制定應對新型冠狀病毒相關的法律。

加州和佛州的迪士尼樂園12日與環球影城也先後宣布暫時關閉；史密松寧(Smithsonian)博物館系統在華府和紐約的所有博物館，包括華府國家動物園，本周六起暫時不對外開放。

紐約市各大文化娛樂機構12日先後發布閉館公告，紐約大都會藝術博物館(The Metropolitan Museum of Art)因兩名員工出現新冠肺炎症狀，決定13日起閉館，重開日期未定；大都會歌劇院(Met Opera)、紐約愛樂樂團(New York Philharmonic)、卡內基音樂廳(Carnegie Hall)及林肯中心旗下所有劇院關閉至31日；百老匯和外百老匯劇院則關閉至4月12日。

五角大廈(Pentagon)的所有公開參觀活動已取消，國會圖書館(Library of Congress)12日宣布，所有大樓和設備都將對外關閉至4月1日早8時，並加強清潔防疫。

俄亥俄州、馬里蘭州 關閉公校

俄亥俄州州長狄懷恩(Mike DeWine)12日宣布一系列措施，包括關閉該州校園至少三周；俄亥俄州宣布停課之後，馬里蘭州也宣布該州學校從16日起停課兩周；這兩州成為全美率先宣布所有K12年級停課的州。

紐約證券交易所(NYSE)有可能關閉交易大廳並將所有交易改為線上進行，目前在籌備防疫工作；紐約證券交易所人員在「華爾街日報」(WSJ)發出聲明，他們正採取措施避免關閉交易所，但如有需要還是會執行。