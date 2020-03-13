川普禁令引發混亂 旅歐遊客潮水般湧入美國

川普總統11日宣布禁止歐洲旅客入境，引發歐洲各地機場一陣混亂，旅客極欲匆忙返美；而國安部也將公布實施細節，入境的旅客只須通過基本症狀檢疫，不需進行新型冠狀病毒篩檢。

禁令將在13日午夜生效，將禁止歐洲26個國家的旅客入境美國，但英國、愛爾蘭以及美國公民不受此限。

在馬德里的20歲美國學生安娜‧葛麗絲(Anna Grace)就說：「這造成好大恐慌。」雖然美國公民仍能入境，但害怕感染新冠肺炎，她決定更改機票提前返美。

29歲的西班牙旅客寶拉‧梅薩(Paola Mesa)則支持川普的政策；她說：「西班牙政府也該這麼做，現在死亡人數都已經到80多人，確診3000人了。」

川普直言歐盟未能有效抑制疫情才出此對策，卻遭受不少批評。在美工作的西班牙人帕拉奎羅斯(Miguel Paracuellos)認為，川普沒能在美國擴大篩檢，此舉只是想在表面上彌補過失。他說：「他是把過錯推給別人。」

人在巴黎的美國人林弗斯(Jon Lindfors)則認為，川普內心只有拚連任，他表示：「他說這不是公衛危機，但明明就是，還嘴硬不承認是經濟危機。我們不會再相信他了。」

歐洲旅遊禁令部包含美國公民、永久居民以及其家人；美國公民的合法監護人，21歲以下綠卡持有者；將被領養的兒童以及軍眷，或「入境不會傳遞病毒者」將不受此限。

來自歐洲的旅客將被指定飛抵10至15個國際大機場，國安部代理部長沃夫(Chad Wolf)表示，其中14個歐洲國家的旅客限制，將比照中國和伊朗，並將在48小時內公布更多細節。

白宮也表示，貿易貨品將不受禁令影響。英國與美國關係較為緊密，且醫療體系較為完善，因此不受禁令限制。