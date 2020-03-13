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白宮與民主黨協商抗疫紓困方案 兩黨有望達協議

世界日報 / 記者顏伶如／綜合報導
美國總統川普11日就新冠肺炎疫情，於白宮橢圓辦公室向全美發表演說。美聯社
美國總統川普11日就新冠肺炎疫情，於白宮橢圓辦公室向全美發表演說。美聯社

川普政府與民主黨籍國會議員12日針對抗疫紓困方案展開協商，一般預料有機會達成協議；在疫情不斷升溫之際，白宮與民主黨團各自表現如何，受到各界高度矚目；紓困方案將包括各種經濟配套措施，協助受到新型冠狀病毒疫情影響的勞工。

民主黨籍眾院議長波洛西(Nancy Pelosi)與財政部長米努勤(Steven Mnuchin)已經針對紓困方案啟動對話，讓國會山莊信心大增，評估兩黨有機會在幾天內便達成共識，因應美國當前的公共健康危機。

國會原訂下周休會，但波洛西12日表示，會等到任務完成才會休假。參院多數黨領袖麥康諾(Mitch McConnell)則宣布，將取消休會以便讓兩黨議員完成立法，持續對抗新冠肺炎，維持美國經濟強盛。

今年11月將角逐連任的共和黨籍聯邦參議員瓊妮‧恩斯特(Joni Ernst，愛阿華州)說：「我覺得大家都繼續留在這裡，是明智的決定。」她說：「這是很嚴重的問題。我們必須以團隊形式持續觀察狀況，而不是大家跑去休假，各奔東西。」

眾院民主黨議員11日提出的經濟振興提案，白宮及共和黨議員在12日上午的公開回應，其實頗為冷淡，理由是對於提案內容經費相當龐大，並且可能增加雇主負擔。

眾院版本草案當中包括了提供20億元協助各州政府的失業保險計畫、超過10億元的營養補助計畫、提供受到疫情影響勞工的帶薪假福利以及增加醫療補助計畫(Medicaid)支出、承諾提供免費新冠病毒檢測。

相較之下，白宮高層官員與民主黨領袖在幕後頻頻磋商，則讓協議達成萌生希望。

川普總統自己也提出了某些預算可觀的構想，包括某段時間暫停工資稅，如此一來將導致社會安全稅損失以十億元計算的巨額預算收入。民主共和兩黨議員對於川普這項提議的反應都顯得興趣缺缺。

民主黨 疫情

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