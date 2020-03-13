新冠疫情延燒 民眾擔心財務衝擊更甚於個人健康

「今日美國報」與艾普索斯機構10日和11日共同進行民調，發現美國人確實擔心新冠疫情，日常生活也開始受到衝擊；但是，許多人更擔心疫病大流行可能對經濟和他們的私人財務造成的影響，而非染疫病倒。

接受調查的民眾，有將近一半表示新冠病毒對股市和全球經濟造成高度威脅；只有15%認為新病毒對他們個人構成高度威脅。有三分之一以上的人宣稱他們的日常生活尚未出現任何改變，有將近三分一也不打算做任何調整。

艾普索斯民調專家說：「新冠疫情演變快速，美國民眾還在學習其意義。這項民調只是目前的一個剪影，而擔心個人安全的人這麼少，可能只是暴風雨前的寧靜。隨著更多事件發生，像是新的旅行禁令或職業男籃停賽，憂懼可望隨之升高。」

接受線上民調的1005名成年人，有一半以上現在更頻繁洗手，有五分之一決定不參加社交活動，有一成取消私人旅行，13%考慮延緩重大採購。後者反映消費者信心降低，並可能影響經濟。

很多人對情況可能如何演變憂心忡忡。有一半以上的人擔心本地出現疫情，或是子女的學校關閉；44%擔心當地醫院無法應付染疫患者；有三分之一擔心無法上班或退休積蓄虧損。

對於政府應該怎麼辦，將近九成的人認為應更廣泛提供診斷檢驗；有四分之三的人贊成對從中國等高風險地區返回美國的人強制隔離檢疫；有將近三分之二贊成立法為員工提供支薪病假。

對於是否應取消大型活動，支持和反對者各占39%。最受信任的疫情消息來源是聯邦疾病防治中心，獲得79%共和黨人和86%民主黨人信任。

對於其他消息來源則反映政黨立場；共和黨人有72%信任川普總統，民主黨人卻只有14%同意；民主黨人有56%信任新聞媒體，共和黨只有23%同意。