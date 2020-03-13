防疫品哄抬！投機商人賺發難財 亞馬遜清除假口罩

新冠肺炎疫情持續在全球蔓延擴張，許多積極防疫的民眾到購物網站亞馬遜(Amazon)訂購口罩、手部清潔液和其他防疫衛生用品等；然而最近卻傳出，亞馬遜上許多商品都沒有得到聯邦政府認證，有些甚至貼上偽造的標籤，還有商家利用疫情恐慌之際將商品價格抬高好幾倍後售出。

據「華爾街日報」報導，亞馬遜上有超過100個賣家販賣假的口罩和呼吸器，或是商品並不如自稱的有防疫功能和認證；去年聯邦疾病防治中心(CDC)警告過民眾，一家名為Benehal的公司就曾經販售過假口罩。

商品宣稱有不實防疫功能的，還包括粉紅色乳膠手套標榜預防感染新冠病毒和流感，以及漁夫帽前面加裝的塑膠隔板可隔離病毒傳播等。

然而最大的問題就是目前防疫衛生用品的價格被大幅炒做，根據美國PIRG教育基金會(U.S. PIRG Education Fund)的研究，自從1月底疫情開始爆發後，幾周內醫療口罩和手部清潔液的價格就至少上漲一半；該基金會甚至發現，萊舒(Lysol)殺菌濕紙巾原本只要13.57元，到3月3日價格已經上升至220元，而Purell的洗手液也從7.99元漲到49.95元。

亞馬遜發言人表示，賣家炒作價格的行為將視為違反亞馬遜的公司政策；亞馬遜公共政策副主席霍斯曼(Brian Huseman)在6日回覆商品價格被炒作的問題時表示，公司已使用自動化系統和人為過濾等方式，禁止炒作價格的賣家繼續營業。

亞馬遜一周內就移除53萬筆和新冠肺炎有關商品的報價申請以及2500個帳號，且亞馬遜也向幾位州檢查官提出合作，協助起訴違規的賣家；除此之外消費者購買的醫療商品，若賣家無法提供安全證明文件，亞馬遜也移除該賣家並退款給消費者。