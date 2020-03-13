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波音火箭研發不如預期 川普登月計畫超支500億

世界日報 / 編譯林育正╱綜合13日電

川普總統野心勃勃，期盼完成登月計畫；但國家航空暨太空總署(NASA)監督報告指出，波音研發的火箭進度不如預期，將讓預算多達500億元。

這份報告由NASA督察長提出，表示NASA和承包商波音的疏失和辦事不力，導致火箭進度未達預期，讓川普的2024年登月，以及2030年後繞行火星的計畫恐怕無法如期達成。這已經是一周內第二次，波音在NASA的承包案中飽受批評。

先前Starliner太空船試飛無法與國際太空站對接，不只太空船有61項「須修正措施」，還發現波音的檢測流程有49項疏失。

「阿提米絲」(Artemis)登月計畫中，NASA預計斥資150億元打造有史以來最強火箭；不料預計在11月進行的試飛可能延期至2021年春季，將讓預算增加至183億。如果第二次試飛延至2023年，預算恐再增至228億。

加上獵戶座太空梭和地面系統開支，預算將爆增至500億。報告更指出，為了阿提米絲計畫設計的各項零件，在製程上遭遇技術問題，不只必須多花20億，還可能讓計畫延後兩年。

報告寫道：「NASA加派人手完成火箭核心級，但無法有效控管火箭預算，以及獵戶座和火箭首次合體的發射時程。」

NASA副主任洛韋羅(Doug Loverro)坦言計畫確實有缺失，他說：「報告指出的疏漏都在掌握之中，我們將進行修正，不影響2024登月的目標。」

波音也表示在資金和時程方面面臨極大挑戰，但上個月已經第一個火箭核心級交給NASA。

NASA 火箭 太空

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