川普把肺炎當流感，白宮內不見人戴口罩...台灣記者直擊美國防疫亂象

摘要 1.川普美國時間11日晚間召開緊急談話，宣布將暫時停止歐洲赴美的旅遊者入境，以回應日益升高的疫情。 2.雖然疫情當前，但在白宮第一線的直擊，包括記者與政治人物似乎都尚未執行嚴格的防疫措施。 3.病毒在美國的「政治化」，阻擋了確實防疫的腳步，是美國這次防疫作為的一大缺陷。

美國總統川普在當地時間11號晚上9點，發表了任內第二次白宮橢圓形辦公室全美電視談話，這，被視為美國總統最正式的談話。

但，其實在短短五個多小時前，川普在白宮內閣廳會晤美國主要銀行的總裁時，我和同在一室的一眾銀行家和記者才聽到川普正式宣布說，他要來發表全美電視講話，決定如此倉促，可以看出事態之嚴重。

這一切究竟是怎麼發展到這地步的呢？就讓我從他發表全美電視講話前說起。

新型冠狀病毒感染肺炎疫情在美國不斷延燒，超過2/3的州都已經出現疫情，確診超過1000人。甚至在過去不到一周的時間，已經從燒到大華府地區，到可能燒向我每天報到的白宮，因為連美國總統川普等白宮官員都可能已經間接接觸到確診病患。

在寫這篇稿子的美國當地時間11號的當下，美國的疫情毋庸置疑地持續惡化。

美國的病毒致死率已接近3%，是韓國的六倍，至少有十個州宣布進入緊急狀態，而大華府區域從出現首起確診，短短六天就暴增到超過20起確診，於是，華盛頓特區也宣布進入了緊急狀態，而這些病例多數不是有海外旅遊史，要不就是因為上教堂而受到感染。

面對疫情大幅惡化，美國首都的人們很緊張嗎？沒有。

走在華盛頓街頭，人們「若無其事」，除了看來像亞洲觀光客的人們，沒看到人戴口罩，該握手的握手，該擁抱的還擁抱，摸完門把後，兩手拿起三明治啃，順手抓上一把薯條往嘴裡塞，一切如常。

而在白宮，近百或上百名記者天天近距離接觸，也「若無其事」，我在白宮裡面一個口罩都沒見過。

被塵封將近一年多的白宮新聞發布室，在疫情蔓延之後，是天天由副總統彭斯來舉辦新聞發布會，目的是安撫民心。因此白宮新聞發布室近來是天天爆滿，百名記者們天天前胸貼後背，連台上官員也是擠成一團，十個人站在小小講台上，甚至還擠到政府宣傳海報後面，記者會上，偶有幾聲咳嗽響徹整個新聞發布室，但眾人面無表情，彭斯更是連眉頭都沒皺一下。

可以說，白宮官員和白宮記者完全是「同呼吸共命運」。

白宮舉辦記者會，記者們都會在記者室與官員擠成一團。 圖／張經義提供

「若無其事」的，還有川普，他與政治人物還有支持者們是照常握手寒暄，就算彭斯都開始拒絕和人握手而改碰手肘了，但川普一切照舊，沒在怕的。

問題是，川普真的沒在怕嗎？

2017年時，川普在記者會上這麼說過：「順道一提，我真的有潔癖，相信我。」

川普有潔癖是眾所皆知的，他過去是隨身攜帶乾洗手的，只不過現在是有專人為他帶乾洗手，而且川普還特別忌諱有人當面咳嗽，去年就發生過這樣的事。

就在川普在橢圓形辦公室接受美國媒體專訪時，他話講了一半，背景傳來咳嗽聲，川普講著講著停了下來，對採訪者說：「等一下，我們這段重錄，他在我回答時咳嗽，我不喜歡。」

氣頭上的川普還指著咳嗽的人補充了一句：「如果你要咳嗽的話，滾離這房間！」

被川普訓斥的，是時任白宮幕僚長穆爾瓦尼（Mick Mulvaney），順帶一提，這位在白宮裡號稱「一人之下萬人之上」的大人物，在剛過去的周五是遭到川普「推特開除」。但，也許是川普白宮裡的人員流動太大，也許是疫情太大，總之，這新聞並沒引起太大的關注。

話說回來，有潔癖的川普為什麼沒在怕？主要原因就一個：今年是美國大選年。

假如疫情失控，引爆民怨，川普恐怕就要搬離白宮了，因此他必須努力「穩住民心」

，眼看疫情顯然壓不下來，川普還有個策略，就是把疫情的嚴重性講低了，甚至把新型冠狀病毒，說成新型冠狀「流感」。

他在福克斯新聞電話採訪時，是這麼說的：「很多人都會被新冠病毒感染，病症非常輕啦，他們超快就會恢復的，他們甚至連醫生都不用看，連打電話給醫生都不用，」川普試著為高死亡率辯護：「因此你根本不會聽到這些病例的存在，這些人是沒有算入整體人口計算中的，這裡我說的是新型冠狀『流感』。」

儘管事實證明並非如此。

但不管怎麼說，川普可不是胡來，他這麼做，是有數據支撐的，美國著名的奎尼皮耶克（Quinnipiac）最新民調顯示，病毒到了美國都「政治化了」。

民調指出，儘管多達83%的民主黨受訪者不滿意川普對疫情的處理，但不怕，高達87%的共和黨人，認為川普疫情處理的很好，而且超過六成以上的共和黨人對疫情是沒在擔憂的。

在美國社會持續嚴重分歧之下，不管民主黨人怎麼批評，只要川普說服了共和黨人，緊抓他們的選票，連任，應該就不是問題。

不過，川普的若無其事，是一度引發了驚魂。

是這樣的，每一年，川普所屬的美國保守派，在華盛頓都會舉辦超大型的「保守派政治行動會議」（CPAC），動輒萬人參加，這可是共和黨政治人物拉選票的好去處，因此沒人敢缺席。不幸的是，大型聚會也是病毒的培養皿。

有一名確診的病患，在會議中和不少美國國會議員是近距離長時間的接觸，其中，和確診病患接觸過的兩名議員在這幾天更是和川普有密切接觸：共和黨眾議員柯林斯（Doug Collins）是長時間和川普握手寒暄；另一個眾議員蓋茨（Matt Gaetz）更是戲劇化，他和川普是一起搭空軍一號，從佛羅里達回華盛頓，但是在路上蓋茨卻接到通知說，他與確診病患有接觸，據說，他擔心到當下在空軍一號上找了一個無人角落坐著一動也不動，下飛機後就宣布自我隔離14天。

一時間，眾人都震撼了，記者們都在問，川普有沒有遭感染的風險？要不要也檢測一下？

想當然，為了穩住民心，還有選票，川普是顯得雲淡風輕，川普對記者說：「我沒有任何理由做測試啊，我感覺超級好，我感覺非常好，但是，我想做做測試也沒有什麼大不了的，該做我還是會做的。」

其實，作為川普的鐵粉，蓋茨也善於「表演」，此前他還宣稱美國國會就是個病毒培養皿，於是全副武裝，戴著防毒面具進國會，引發議論。

說到遭隔離的議員，還要說說共和黨眾議員戈薩爾（Paul Gosar），前幾天他還語帶諷刺地說，美國國會批准約80億美元的抗疫緊急資金，就為了治療美國當時確診的80個人，他說，這是將近在每一個確診病患身上花1億美元。

結果，此話一出沒多久，戈薩爾就推特宣布說，他接觸到確診病患，要自我隔離了。

重點是，戈薩爾在推特上宣布時寫的，不是「新型冠狀病毒」，而是「武漢病毒」，這馬上在網路上引爆批評，眾人罵他排外和種族主義者。

因為美國近來針對東亞面孔的人的攻擊或辱罵事件，這樣的「仇恨犯罪」是層出不窮，在紐約的地鐵上，有人對一名亞裔男性大喊滾開，還從正面對這亞裔男性噴灑消毒液；在舊金山，甚至有名亞裔老人遭人毆打與恐嚇，老人嚇到流淚，但這人還模仿老人哭，並且大喊「我恨亞洲人」；而亞洲面孔的女性在美國更是屢屢傳出被罵「亞洲病毒婊子」，有一名亞裔女子更被打到進醫院。

因此，同為亞裔的民主黨國會眾議員劉雲平透過推特為戈薩爾「祈禱」，說正是這樣的種族歧視言論的「短視心態」，導致病毒在美國擴散，因為病毒的傳播根本是不分國家和種族的。

面對病毒，人們需要的是行動，最不需要的是政治化。不幸的是，人們得到的卻往往是最不需要的。

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