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伊拉克美軍基地遭火箭攻擊3死 美國火大空襲報復

世界日報 / 編譯中心╱綜合12日電
伊拉克美軍基地遭火箭攻擊3死 美國火大空襲報復 美聯社
伊拉克美軍基地遭火箭攻擊3死 美國火大空襲報復 美聯社

美國官員11日表示，外籍聯軍在伊拉克的基地遭火箭攻擊，造成一名美軍、一名英軍及一名美國承包商喪命；這是近年致死人數最多的一次火箭攻擊。美軍12日則對伊拉克一個親伊朗團體發動空襲報復。

中央社引述法新社報導，11日晚間，18枚俄羅斯製卡秋沙火箭連擊伊拉克巴格達北方的塔吉空軍基地；基地內駐紮美國主導的聯軍部隊，主要任務是協助當地對抗極端武裝分子。聯軍聲明表示，有3人在攻擊中喪命，還有12人受傷，但未提供傷者國籍。路透報導，死亡人數可能還會增加，因為有些人傷勢嚴重。

美國國防部長艾斯培在稍早警告，考慮以「所有選項」回應塔吉基地遭火箭攻擊後，12日發動空襲報復。一名官員說：「美國空襲針對伊拉克多省的『人民動員』（Hashed al-Shaabi）據點，鎖定後勤中心和無人機存放區。」他說，獲伊朗支持的武裝團體「真主黨旅」（Kataeb Hezbollah）也是目標之一。

美國政府曾指責出自伊拉克民兵組織「人民動員」的派系近期發動類似攻擊；「人民動員」已併入伊拉克政府軍，並有伊朗在背後支持。

敘利亞人權瞭望台組織（Syrian Observatory for Human Rights）表示，塔吉基地遭攻擊後數小時內，就有三架戰機轟炸這些派系團體位於敘利亞與伊拉克交界的據點，這些戰機疑似屬於美國主導的聯軍。

美國與伊朗上次的重大軍事衝突導致美方於今年1月擊殺伊朗高階將領蘇雷曼尼（Qassem Soleimani），伊朗則以飛彈攻擊美軍在伊拉克的基地，造成上百人傷亡。

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