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否認婚外情沒多久… 四人幫歐瑪宣布結婚

世界日報 / 編譯黃秀媛╱綜合12日電
美國民主黨眾議員歐瑪（左）（Ilhan Omar）。 圖／路透社
美國民主黨眾議員歐瑪（左）（Ilhan Omar）。 圖／路透社

眾院民主黨風頭最健的「四人幫」成員歐瑪 (Ilhan Omar)，幾個月前否認與政治顧問米尼特 (Tim Mynett)發生婚外情，現在卻宣布兩人已經結婚

結婚證書上顯示，歐瑪與米尼特在11日結婚；代表明尼蘇達州的歐瑪當晚在Instagram宣布這個消息，並貼出她與一個鬍腮男含笑展示婚戒的合照。

她用大寫字母寫道：「結婚了。從政治夥伴變成終生夥伴，如此福賜。感謝真主。」文中沒有道出米尼特的名字。

去年8月米尼特當時的妻子，55歲的貝絲‧米尼特訴請與38歲的丈夫離婚，就傳出歐瑪與米尼特發生不倫戀的風聲。

歐瑪與另外麻州的普瑞斯利(Ayanna Pressley)與密西根州特萊布(Rashida Tlaib)及紐約州歐加修-寇蒂茲(Alexandria Ocasio-Cortez)等四名國會眾議員，因為政治立場激進，被川普總統譏稱為「四人幫」。

貝絲‧米尼特在向法庭提出的文件中，指責丈夫與歐瑪外遇，宣稱她的丈夫出差和工作的時間，可能超過他實際的工作需求。

米尼特也向法庭提出文件，否認他曾向妻子宣稱他與歐瑪相戀，想離婚與歐瑪長相廝守的說法。

媒體當時詢問歐瑪，她是否已與丈夫分居或與別人交往，而歐瑪斷然否認。

育有一個未成年兒子的米尼特夫婦在去年12月完成離婚手續。

身為穆斯林的歐瑪則在2002年與賀西 (Ahmed Hirsi)訂婚，兩人曾申請結婚證書，可是沒有完成手續。歐瑪宣稱他們是宗教婚姻，兩人生了兩個孩子後，2008年歐瑪宣稱他們根據宗教傳統離婚。次年歐瑪與英國籍的艾爾米(Ahmed Elmi)結婚。

2011年她與艾爾米根據宗教傳統離婚，隨即與賀西復合，次年兩人生了第三個孩子。2017年歐瑪與艾爾米依法離婚，2018年與賀西依法結婚。

2019年10月7日她又以「婚姻已無可挽回的破裂」，訴請與賀西離婚，一個月後完成離婚手續。賀西很快就找到新女友，離婚37天後就在索馬利亞再婚。

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