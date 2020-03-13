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性侵多位女星製片大亨判刑23年 凱特貝琴薩：巨大解脫

世界日報 / 記者胡玉立╱綜合報導
凱特貝琴薩。圖／摘自Instagram
凱特貝琴薩。圖／摘自Instagram

被判定強暴多位女星的前好萊塢製片大亨溫坦斯(Harvey Weinstein)11日被法官重判23年監禁，知名女星凱特貝琴薩(Kate Beckinsale) 12日在社群媒體發表鏗鏘有力的回應，細述自己在2001年遭溫斯坦霸凌的經過，並稱得知他將入獄23年，她感到「巨大的解脫」。

凱特貝琴薩在Instragram寫道：「我希望並祈禱我們這個行業可以開始真正禁止一切濫權行為，把針對所有性別的濫權行徑曝光、除盡，直到永遠。」

凱特貝琴薩的貼文附上她2001年10月身穿白色褲裝出席由她主演、溫斯坦製片電影「奇緣」(Serendipity)紐約首映會照片。她以「黑夜傳說」(Underworld)電影三部曲而受矚目。

她寫道：「這些照片是2001年10月5日『奇緣』首映式時拍攝。當時9/11事件才過沒幾周，我們所有人都覺得此時在這座劫後城市舉行首映，極不尊重、也不恰當，拒絕參加。但哈維(溫斯坦的名字)仍堅持照辦。」

凱特貝琴薩接著談及她次日遭到哈維霸凌的經驗。「次日上午，哈維打電話來問我是否想帶我不到兩歲的女兒去和他同齡女兒一起玩，我答應了。我們一到，他立即叫保母把兩個小孩帶去另一個房間玩，我要去和她們一起去，哈維說『不，你在這裡等。』」門關上的那一刻，溫斯坦對凱特貝琴薩粗俗咒罵，說她「毀了」他的場子。

凱特貝琴薩寫道：「我震驚地流下眼淚。試圖向哈維解釋，這座城市著火了，人們仍在尋找親人，我們沒有人覺得辦首映會合適，更不用說打扮得像是參加單身派對那樣。」凱特貝琴薩形容溫斯坦是個暴怒的霸凌者，「我設法讓自己和孩子離開那裡，是的，這是我無法求助的諸多經歷之一。」

凱特貝琴薩2017年曾透露自己17歲時，曾險遭溫斯坦染指。

溫斯坦近年來先後遭90多名女性出面指控性侵或性騷擾。他11日被紐約曼哈頓法院法官重判23年徒刑後沒幾個小時，即因稱胸痛被送至曼哈頓表維醫院。溫斯坦發言人12日表示，溫斯坦被診斷有危險性高血壓，目前住院中，狀況良好。

現年67歲的溫斯坦在法官判刑前，即因健康問題收押在紐約市雷克島監獄監獄醫務室。上周，表維醫院醫生還為他進行了心臟支架手術。

紐約 霸凌

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