要求與前妻鬥劍 男遭下令做心理評估

愛阿華州一名法官下令對一個正在打子女監護權官司的男子，接受心理評估；原因是，這名男子要求法官讓他與前妻及前妻律師「比武鬥劍」(duel)，以「解脫他們的靈魂」。

現年40歲的堪薩斯州男子奧斯特羅姆(David Ostrom)1月3日在法庭文件中指出，他的前妻、現年38歲的愛阿華州居民布麗姬·奧斯特羅姆(Bridgette Ostrom)和她的律師哈德森(Matthew Hudson)「合法地毀了(他)」。這對離異夫妻目前正陷入子女監護及探視權和財產稅的法律糾紛中。

奧斯特羅姆聲稱，法官有權讓當事雙方「合法地在戰場上解決彼此爭端。而且，美國從未明確禁止或限制以戰鬥來判決的權利。」奧斯特羅姆還說：「我想我曾以我的荒謬見過哈德森的荒謬。」他並表示，前妻可以找哈德森律師為她而戰。

布麗姬·奧斯特羅姆隨後要求法官德里斯米爾(Craig Dreismeier) 中止前夫探視權和下令對他進行心理評估；法官同意這兩項要求。

德雷斯米爾在裁決中指出，「奧斯特羅姆先生的行為令人擔憂。過去幾個月來，他發送的電子郵件內容令人不安，他要求通過戰鬥來審判的提議令人不安，他提議訴諸公評的理由令人不安。」

奧斯特羅姆向媒體表示，他已與一名心理學家有約，如果心理學家確定他對自己或孩子不構成威脅，他會要求法官撤銷禁止他探視孩子的決定。如果必須接受治療，他會等療程結束後，再提出同樣要求。