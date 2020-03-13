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耶魯大學獲獎醫生 被控性侵仍獲提拔

世界日報 / 編譯孫梁╱綜合12日電
耶魯大學獲獎醫生方蒂斯(Manuel Fontes)多次被投訴性侵。圖取自耶魯官網
耶魯大學獲獎醫生方蒂斯(Manuel Fontes)多次被投訴性侵。圖取自耶魯官網

耶魯大學一位獲獎醫生儘管多次被投訴性侵，但仍獲得提拔，去年夏天被任命為耶魯醫學院主管多元化與包容事務的負責人，六名女醫生12日向聯邦平等就業機會委員會提出民事訴訟。

女醫生指控說，方蒂斯(Manuel Fontes)的舉止極不妥當，他在工作期間強吻她們，觸摸她們頸部，還肆意對她們的身體品頭論足。方蒂斯在耶魯擔任多個重要職務，包括耶魯紐海文醫院的心臟麻醉科主任，和耶魯醫學院麻醉科的臨床研究主任。

麻醉科一名女醫生說，她因拒絕方蒂斯的強吻而遭到報復；另一名女助教說，她投訴方蒂斯後，自己的工作被改變；但方蒂斯否認面臨的所有指控。

指控說，一位助理教授2018年向耶魯麻醉科主任蘿伯塔·辛斯投訴，說她因懷孕而被方蒂斯歧視。一位住院醫2019年投訴方蒂斯強行觸摸，但辛斯只以方蒂斯是大男孩搪塞，不久後還提拔他掌管麻醉科的多元化。

全國近年爆發了反職場性侵的#MeToo運動，控方律師說，耶魯大學似乎與社會其他各界沒有兩樣。

辛斯沒有受到指控，她表示，向她提出的質疑應由校方作答，耶魯大學發言人認為學校的處理恰當。學校發言人說，2019年夏天，六名提控女醫生中的三位找到學校，校方為她們提供了幫助，包括指導她們如何投訴，但三人中沒有一人提出投訴。耶魯的處理是以事實為依據，保證公正對待所有各方。

辯護律師說，方蒂斯受到的指責是羞辱，是不實的謊言，他沒有公正機會為自己辯護，方蒂斯將予以回擊，事實將證明是她們是她們對方蒂斯的歧視。

方蒂斯如今已不擔任耶魯的領導職務，只是麻醉科的教授。六名女醫生去年提控後，耶魯撤銷了方蒂斯在多元與包容部門的領導職務。

訴訟書還說，方蒂斯以前在杜克大學工作時就被控性騷擾，耶魯大學對此都知道。

醫學院 性侵

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