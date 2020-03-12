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紐時：川普若降薪資稅 美國債將暴增近1兆美元

經濟日報 / 編譯湯淑君／綜合外電
美國總統川普。路透
美國總統川普。路透

紐約時報報導，美國總統川普正大力鼓吹規模近1兆美元的財政刺激方案，比2008年金融海嘯時期紓困銀行業的規模還大。但一些經濟學家批評此舉並未把錢花在刀口上、救濟最需幫助的人，且提振經濟效用緩不濟急。

紐時報導指出，川普幾乎一夕間改變說辭，從原先堅稱美國經濟不需財政刺激協助度過新冠肺炎危機，改口提議一套代價高昂的刺激計畫，規模超過2008年的銀行業紓困方案、或2009年為協助美國經濟從大衰退復甦的刺激法案。

川普的提案仍在研議中，主軸是一項暫時性的減稅措施，單是這項措施就可能讓美國國債再添近1兆美元：年底前暫停課徵社會安全薪資稅。有些經濟學家對此構想報以喝彩，認為在勞工被隔離檢疫、學校停課、大型集會取消之際實施，是正確行動。

但另有經濟學家，包括力促國會採取積極行動的學者在內，認為川普的計畫在供應短缺和愈來愈多人遭隔離的此時推動，不足以刺激消費者需求。

共和黨和民主黨陣營對川普提案都反應冷淡。共和黨籍參議院財務委員會主席

Charles E. Grassley認為，此刻並無調降薪資稅的迫切必要。民主黨眾議院第二號人物Steny H. Hoyer更直言，此案注定失敗。

傳統上立場支持減稅的稅務基金會（Tax Foundation）聯邦稅與經濟政策副總裁Karl Smith則說，若是完全凍結薪資稅，「不但會提高勞工可帶回家的薪酬，也會紓解雇主的現金流壓力」，他因此對川普提案表示支持。

民主黨人士則反對，理由很多。包括自由派和保守派在內的多位經濟學家說，另有比降低薪資稅更好的辦法，能在疫情蔓延期間有效刺激需求並支持成長；降低薪資稅只能協助在職勞工，而不是被隔離或被裁員的勞工；降薪資稅的效益只會透過薪水支票逐步顯現，不能立竿見影收到刺激效果。

保守派的American Enterprise Institute經濟學家Michael R. Strain說：「降低薪資稅不能幫助老年人、未受雇者，而這些人受疫情威脅最大。這對生活過得不錯的人利益更大，並未瞄準最需要幫助的人。」

自由派的Washington Center for Equitable Growth經濟學家Claudia Sahm指出，國會議員仍可能藉刺激方案擊退衰退，但「降薪資稅辦不到」。她和Strain都主張直接發現金給民眾。

Sahm說，藉調降薪資稅刺激經濟「太慢了，效果也太小，小到大多數人都不會察覺」，而且無法幫助沒工作或失業人士。

紐時指出，若把對觀光旅遊等產業的紓困金以及給被隔離勞工帶薪病假的花費也算進去，則川普提案的總規模可能比單降薪資稅多出數百億、甚至數千億美元。若果真立法實施，可能把美國2020年度聯邦預算赤字推升到超過2兆美元，比目前估計的近1.1兆美元大增。先前年度赤字最高紀錄是1.4兆美元，在金融海嘯期間所創。

薪資 川普

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