名家觀點／美國大選的變化

美國2020年的大選越來越精彩。想連任的川普有執政優勢，也有執政包袱，且遇上新冠肺炎疫情肆虐及金融市場動盪。曾經準確預測2008年金融海嘯的「末日博士」，紐約大學經濟系教授羅比尼及不少知名人士都認為川普恐連任無望。

無巧不成書，最近股市的動盪，美國股市大落大起。道瓊指數兩周來曾多日下跌超過1,000點，3月9日甚至發生一天大跌2,000點，11日也狂瀉1,464點。川普曾在2005年推特文：「如果道瓊指數在一日跌超過1,000點，沒有任何藉口，在任的總統應該被裝進大砲，以高速射向太陽」。這段短文被挖出來，在網上瘋狂傳閱，象徵川普連任路途迢迢。

美國的民主政治建構在共和與民主兩黨之爭上面。兩黨在國際、政治、經濟的看法，其實差不多。但在政府與個人定位的核心基本理念還是略有不同。民主黨主張存在大政府，以稅務設計平衡貧富不均達到國家帶領發展的目標；共和黨則主張小政府就好，盡量鼓勵自由競爭，政府只要立好規則，扮演好監督的角色。個人權利義務上，民主黨較為開放；相對的共和黨則傾向保守。因此不少人年輕的時候熱血沸騰，支持民主黨，年長後成熟穩重，轉向支持共和黨。

如果川普不能連任，我們就該注意現在民主黨的選舉，甚至有可能出線者的特色，畢竟美國誰當家與台灣息息相關。之前的初選局勢，左派的老將桑德斯本來在新罕布什爾州及內華達州壓倒性領先。直到2月29日拜登才在第三戰的南卡羅來納州以28%大幅度領先的強勢差距，驚險地穩住了選情。另外布塔朱吉退選，轉而為拜登背書。因此桑德斯雖贏得大票倉加州等四州，但拜登卻拿下德州等十州；之後億萬富豪彭博也因得票不如預期宣布退選，並支持拜登。民主黨的選舉越來越好看。

桑德斯在美國政壇從政已近50年，還曾登上《時代雜誌》2016年度「全球最具影響力人物」榜首。他本來是一位民主社會主義者，也是美國歷史上首位信奉社會主義的參議員，並不屬任何政黨。2015年，桑德斯正式宣布參加美國總統大選，由於參加美國大選時加入民主黨黨團運作，故被算作民主黨的一員。2016年的民主黨初選，桑德斯在多次民調支持度領先的情況下，被希拉蕊聯合民主黨內力量擊敗，許多桑德斯的選民因此轉投川普。這個事件後來被民主黨深入檢討，美國媒體甚至稱為是希拉蕊失敗的「重大隱藏因素」。

桑德斯長期主張的「民主社會主義」政策特別受美國年輕人支持，其中包括全民醫保、大學免費、赦免學貸和高稅收。昆尼皮亞克大學在1月中旬公布的民調顯示，在民主黨人中，青年選民以及拉丁族裔大舉支持桑德斯，而65歲及以上人群中僅有7%支持他。哈佛大學經濟學家格萊澤也認為，美國政府數十年來的政策讓「後來者」更難出頭，因此千禧一代的年輕人較前幾代人更接受社會主義願景；而這些年輕人正是民主黨總統候選人桑德斯的主要支持者。

然而桑德斯主張「小政府」、「個人力量」和「社會精神的自由市場」被一般民主黨人士認為路線有「過激威脅」，拜登也就藉此擴大黨內遊說與黨外造勢，強勢而成功地把自己形塑成「能避免桑德斯出線的唯一溫和派候選人」，贏得最近的幾場初選。

未來的發展，預測更激進的華倫將被邊緣化，民主黨將成為「兩強對決」。然而過激還是桑德斯的罩門，拜登則將會穩紮穩打最終脫穎而出，與川普進行最後的廝殺。可是即便拜登勝出，桑德斯所代表的「民主社會主義」思潮，將在民主黨中留下深刻的影響力。

（作者是台大經濟系名譽教授）