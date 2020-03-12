快訊

美國國會暫停對外開放 已有議員關閉華府辦公室

聽新聞
test
0:00 / 0:00

美國國會暫停對外開放 已有議員關閉華府辦公室

聯合報 / 記者張文馨／華盛頓即時報導
據美聯社報導，為免疫情擴散，美國國會將從美東時間12日下午5時起暫停對外開放，直到4月。 美聯社
據美聯社報導，為免疫情擴散，美國國會將從美東時間12日下午5時起暫停對外開放，直到4月。 美聯社

據美聯社報導，為免疫情擴散，美國國會將從美東時間12日下午5時起暫停對外開放，直到4月。議員、助理、新聞記者和有公務需求者，仍可進出。

美國聯邦參眾兩院的警衛長共同發布聲明指，因應新冠病毒，出自對國會雇員與大眾健康安全的考量，美國國會將從12日下午5時起暫停開放，直到4月。

參眾兩院警衛長負責維護國會秩序與安全，由議員選出。

另外，參議員克魯茲（Ted Cruz）發聲明指，鑑於參院已有助理遭確診為新冠病毒患者，即日起暫時關閉華府辦公室，改為線上遠距辦公，繼續替選民服務；而自己在14天前曾與確診病例接觸，便自主宣布隔離觀察，今天（12日）將期滿，而他自認目前健康狀態良好。

華府 新冠肺炎 COVID-19

延伸閱讀

台美幕後角力 約翰霍普金斯大學疫情圖正名台灣

新增6例新冠肺炎確診 華府宣布進入緊急狀態

美參議員克魯茲曾與確診病患握手 主動自我隔離14天

華府爆首例新冠肺炎確診 川普拒因疫情停辦造勢

相關新聞

美國國會暫停對外開放 已有議員關閉華府辦公室

據美聯社報導，為免疫情擴散，美國國會將從美東時間12日下午5時起暫停對外開放，直到4月。議員、助理、新聞記者和有公務需求...

因應新冠肺炎危機 川普犯了哪些錯誤？

新冠疫情迅速延燒，讓美國總統川普也不得不正視，已宣布一些因應措施，包括限制歐洲旅客入境、醞釀讓時薪工作者能請帶薪病假，並...

堵防疫漏洞！美墨邊境緊盯「中國偷渡客」

國土安全部統計資料顯示，自從去年12月武漢傳出新型冠狀病毒(COVID-19)疫情以來，美國除了對來自中國的遊客祭出旅遊禁令之外，同時在美國南部墨西哥邊境加強查緝中國籍偷渡客，迄今已有333名涉嫌非法入境的中國籍人士遭邊境巡邏員拘留...

全美口罩僅1%庫存 政府近10年未採購醫療補給品

2009年爆發H1N1流感，促使華府當局最大幅度布署「全國戰略儲備」(Strategic National Stockpile)，而這也是聯邦政府最後一次大量儲存藥物與醫療補給品，包括N95口罩...

防範新冠肺炎 川普取消行程、紐約停辦大遊行

為防範俗稱新冠肺炎的2019冠狀病毒疾病疫情擴大，美國總統川普取消本週國內行程，白宮取消酒會，紐約市也中止每年春天的重要...

美人權報告 點名台媒體、移工

美國國務院11日發表2019各國人權報告，國務卿龐培歐點名中國大陸人權紀錄不佳，中方在新疆的作為是世紀汙點。報告中有關台灣部分，台灣政府審查部分媒體，因其受北京影響。

國會完成立法 台北法案將送川普簽署生效

美國國會取得兩院共識，11日通過台北法案，眾議院4日投票表決後，參議院院會11日確認眾議院版台北法案條文，以「一致同意」...

美國參議院通過台北法案 待總統簽署生效

繼美國眾議院4日以壓倒性票數通過「台北法案」，參議院今天也以一致同意方式通過這項為台灣固邦交的法案。法案完成立法程序，將...

賣藥錯了嗎？美國鴉片訴訟的「藥廠有罪」認定關鍵

藥商推出非癌症用止痛藥，目的是為了拓展鴉片類止痛藥的市場。注意到非癌症止痛藥市場的需求，他們決定投注更多行銷預算在非癌用鴉片類止痛藥上，而這也正是風暴的開端。以嬌生為例，除了推出強調「低濫用、低危險」形象廣告，嬌生企業具體的行銷手法還包括針對醫療從業人員提供各種關於疼痛醫學的「在職進修課程」，與贊助疼痛醫療相關的研討會與醫學期刊，藉以影響醫療人員對非癌症鴉片類止痛藥的觀點。嬌生企業也向醫療人員主張：「疼痛治療的重要性被低估」，藉以增加醫療人員開立鴉片類止痛藥處方的機會...

疫情升級 川普將對國民發表談話

白宮宣布，美國總統川普將在11日晚間9時在橢圓辦公室對全民發表談話。

自家人不挺！川普公布減稅案 自己卻沒出席

美國總統川普十日原本要召開記者會宣布振興經濟方案，但據傳他沒有得到共和黨參議員的支持，因此記者會由副總統潘斯與白宮經濟顧問庫德洛代打。庫德洛表示，目前朝實施到年底的薪資所得減免方案，以及中小企業的延後收稅等方式進行，將於近日公布。

美民主黨初選／穩健拜登 令對手無處反攻

美國前副總統拜登十天前才拿下三度問鼎白宮大位的首場初選勝利，現在卻上演近代選舉史上罕見的絕地大反攻，在民主黨總統黨內初選呈現獨走的氣勢，將進步派的對手參議員桑德斯狠狠甩在後面。

熱門新聞

美股道瓊跌1464點 11年多頭告終步入熊市

美股早盤道瓊重挫1,700點 再度跌至「熔斷」

美股道瓊狂瀉1,464點 正式跌入空頭市場

川普宣布對歐洲實施入境限制30天 美期指跌幅擴大

新冠肺炎導致沒人搭飛機 但為何還是有完全沒客人的「幽靈航班」在飛？

美股期指再度跌停 全球股市跌入熊市

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。