美國國會暫停對外開放 已有議員關閉華府辦公室

藥商推出非癌症用止痛藥，目的是為了拓展鴉片類止痛藥的市場。注意到非癌症止痛藥市場的需求，他們決定投注更多行銷預算在非癌用鴉片類止痛藥上，而這也正是風暴的開端。以嬌生為例，除了推出強調「低濫用、低危險」形象廣告，嬌生企業具體的行銷手法還包括針對醫療從業人員提供各種關於疼痛醫學的「在職進修課程」，與贊助疼痛醫療相關的研討會與醫學期刊，藉以影響醫療人員對非癌症鴉片類止痛藥的觀點。嬌生企業也向醫療人員主張：「疼痛治療的重要性被低估」，藉以增加醫療人員開立鴉片類止痛藥處方的機會...

2020-03-12 08:45