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美國國會暫停對外開放 已有議員關閉華府辦公室
據美聯社報導，為免疫情擴散，美國國會將從美東時間12日下午5時起暫停對外開放，直到4月。議員、助理、新聞記者和有公務需求者，仍可進出。
美國聯邦參眾兩院的警衛長共同發布聲明指，因應新冠病毒，出自對國會雇員與大眾健康安全的考量，美國國會將從12日下午5時起暫停開放，直到4月。
參眾兩院警衛長負責維護國會秩序與安全，由議員選出。
另外，參議員克魯茲（Ted Cruz）發聲明指，鑑於參院已有助理遭確診為新冠病毒患者，即日起暫時關閉華府辦公室，改為線上遠距辦公，繼續替選民服務；而自己在14天前曾與確診病例接觸，便自主宣布隔離觀察，今天（12日）將期滿，而他自認目前健康狀態良好。
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