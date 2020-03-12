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因應新冠肺炎危機 川普犯了哪些錯誤？

經濟日報 / 編譯湯淑君／綜合外電
美國總統川普。路透
美國總統川普。路透

新冠疫情迅速延燒，讓美國總統川普也不得不正視，已宣布一些因應措施，包括限制歐洲旅客入境、醞釀讓時薪工作者能請帶薪病假，並指示政府部門緊急紓困受疫情衝擊的小企業。

華爾街日報評論指出，這些行動是朝正確方向邁進，意在減緩疫情衝擊並保護經濟，但並非成功保證，除非川普政府能先認清並改變對這波公衛危機的誤解，並捐棄政治齣齬，與國內和國際政治領袖攜手合作抗疫。

白宮想在減緩疫情和保護經濟兩方面取得平衡點，並不容易。川普政府之前迅速下令禁止赴疫區旅遊，如今看來不再是反應過度。矛盾的是，之前川普政府官員竭力淡化疫情在美國境內擴散的風險，還釋出誤導人的訊息，如川普曾以「只是小感冒」對新冠肺炎一語帶過，雖意在降低恐慌感，卻可能導致民眾掉以輕心。

川普很在意美股表現，以致堅稱聯準會（Fed）調降利率是抗疫的主要經濟藥方。然而，多數經濟學家警告，Fed基準利率已降得很低，能對抗外部震撼的彈藥有限，更好的因應之道是財政刺激措施。但川普首席經濟顧問庫德洛上周卻淡化推大規模財政刺激的可能性，還表示「相對來說，目前疫情看來仍受抑制」。

庫德洛的話言猶在耳，川普政府本周已改口說要評估調降薪資稅、協助時薪勞工，並支持受疫情衝擊的產業。

川普政府為避免經濟活動受影響，也一直不願支持「社交疏離」舉措—例如取消大型集會（法國的做法），或關閉學校（日本已這麼做）。川普9日還推文說：「什麼都沒關閉，生活和經濟照常。」

顧及經濟衝擊，政府不輕言「封閉」，可以理解。但義大利官員起初不也抗拒實施這類措施？到本周，義大利政府通令全國禁止公共集會和旅遊，僅工作和醫療不在此限。這形同接受現實：為阻止疫情繼續蔓延癱瘓全國醫療體系，經濟衰退是不得不付出的代價。

川普行事作風特立獨行，與民主黨掌控的國會眾院關係因彈劾案降到冰點，升高此刻推經濟刺激方案的阻力。國際上，川普的貿易戰、民粹主張和經濟制裁已擴大國際摩擦，也阻礙美國領頭協調國際抗疫合作。

川普 新冠肺炎

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